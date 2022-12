“Il Gatto con gli Stivali 2” per un Capodanno “Al Cinema in Famiglia”

MANTOVA Prosegue l’appuntamento con “Al Cinema in Famiglia”, la rassegna che porta all’Ariston i film più belli degli ultimi mesi, adatti sia agli adulti che ai piccini.

Per festeggiare il Capodanno in allegria, sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio, alle 15.40, ci sarà il divertentissimo Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio, sequel del film dedicato a uno dei personaggi più amati di Shrek. Nel film, il Gatto con gli Stivali ha appena scoperto di aver esaurito otto delle sue nove vite e ha incontrato un Lupo Cattivo che gli ricorda come, a questo giro, anche lui dovrà morire. Parte allora alla ricerca di una stella caduta nella Foresta Oscura, che possa esaudire il suo più grande desiderio: ripristinare le numerose vite perdute.

Il programma della prossima settimana vedrà il 6 gennaio, per l’Epifania, Charlotte M. – Flamingo Party, il film che racconta la storia di Charlotte (Charlotte M) alle prese con il suo primo anno di scuola superiore e soprattutto con il temuto quanto emozionante periodo dell’adolescenza. Domenica 8 gennaio si salirà invece sulle vette francesi con Belle & Sebastien: Next Generation, una veste tutta nuova del grande classico che ha conquistato intere generazioni, un’avventura travolgente, ambientata ai giorni nostri, per un ragazzino di dieci anni che difende a tutti i costi il destino di un cane.

La rassegna proseguirà domenica 15 gennaio con Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo e si concluderà domenica 22 dicembre con La fata combinaguai.

Prezzo intero 9€; prezzo ridotto 6,50€. Supplemento prenotazione 1€. Informazioni al 0376.328139 e su www.cineview.it.