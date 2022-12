Rugby – Viadana torna a tingersi d’azzurro: il 21 gennaio c’è la Nazionale “A”

Viadana Una bella notizia per gli appassionati di rugby della nostra provincia, che potranno tornare ad ammirare dal vivo l’azzurro della nazionale. Sarà infatti lo stadio Zaffanella di Viadana ad ospitare il test match tra le Nazionali “A” di Italia e Romania (si tratta di fatto delle seconde rappresentative) in programma sabato 21 gennaio con calcio d’inizio alle ore 14. L’impianto viadanese sarà dunque la cornice di questo incontro internazionale che vedrà finalmente tornare il rugby azzurro a Viadana dopo i Mondiali Juniores disputati nel 2015. Per la gioia e soddisfazione del club giallonero, che si è adoperato per organizzare l’evento. «La società Rugby Viadana è entusiasta di accogliere la Nazionale Italiana e la Romania tra le mura dello Stadio Zaffanella – afferma il presidente Giulio Arletti – sono eventi come questi che danno al nostro stadio l’importanza che negli anni ha acquisito, non a caso lo chiamiamo “Stadio del Rugby” proprio perché è stato studiato e sempre ampliato per dar lustro alle esigenze di questo sport. Siamo pertanto orgogliosi di questa opportunità e desideriamo che tutto il nostro territorio sfrutti questa occasione per riabbracciare la spettacolarità e l’accoglienza che solo rugby sa trasmettere ad appassionati e neofiti».

L’Italia “A” allenata da Alessandro Troncon tornerà in campo dopo aver superato in estate la Namibia a Città del Capo ed aver tenuto testa prima alla Selezione di Currie Cup, per poi affrontare in autunno a Welford Road i Leicester Tigers. Il primo appuntamento del 2023 di Viadana segna una nuova opportunità per i selezionatori azzurri per offrire minutaggio ed esperienza internazionali agli atleti non coinvolti da subito nel gruppo della Nazionale Maggiore per il Sei Nazioni, proseguendo nel processo di ampliamento del bacino di selezione per il palcoscenico dei test-match. L’incontro del 21 gennaio tra l’Italia “A” e l’omologa rumena sarà trasmesso in diretta streaming su Federugby.it.

I biglietti saranno disponibili in prevendita presso la segreteria del Rugby Viadana, contattando il numero telefonico 0375/771216 o inviando una mail a segreteria@rugbyviadana1970.it.