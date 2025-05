Domenica ad Asola si festeggia il Verde Pulito

ASOLA L’Amministrazione Comunale di Asola promuove per domenica 18 maggio la Giornata del Verde Pulito, istituita con legge regionale 14/1991 per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali e giunta quest’anno alla sua trentaduesima edizione. L’Evento è organizzato in collaborazione con il territorio Proloco, Ass. Santa Margherita Giovani Castelnovesi, La Quadra, Scout Asola 1, Amici di Sorbara, Istituto Comprensivo di Asola, Oratorio Anspi Carlo Acutis, Associazione Cacciatori e Mc Donald’s e mira a sensibilizzare sempre di più i cittadini, a partire dai più giovani, sulle tematiche ambientali e a sviluppare un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive promuovendo in questo modo la formazione di una cultura e di una coscienza ambientale. Il ritrovo sarà alle ore 8.30 presso il parcheggio dei Giardini del Chiese e dalle ore 9.30 alle 11.30 la pulizia della città e delle frazioni per terminare alle ore 12 momento conviviale. Anche quest’anno alla Giornata del Verde Pulito sarà collegata la ormai tradizionale “call fotografica”, un concorso che premierà gli scatti più votati dal pubblico, che avranno saputo cogliere lo spirito dell’iniziativa veicolando il messaggio in maniera più creativa. Per partecipare sarà sufficiente inviare una foto rappresentativa della giornata che verrà pubblicata su un apposito form online per la votazione (il link al form online sarà pubblicato in questa pagina non appena disponibile). Il 9 giugno è il termine ultimo per l’invio della foto per la call fotografica in formato .jpg e rinominata con il nome del Comune a verdepulito@regione.lombardia.it Con l’invio della fotografia si dichiara che risulta libera da diritti sull’immagine e di aver ottenuto il consenso alla pubblicazione da eventuali soggetti terzi riconoscibili presenti nella stessa.