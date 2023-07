In Arena Museo S. Sebastiano torna la rassegna “La Grande Arte in Arena”

MANTOVA Tre serate dedicate all’arte nel bellissimo contesto museale del MACA – Mantova Collezioni Antiche: è pronta al via la mini-rassegna “La Grande Arte in Arena”, organizzata dall’ Arena Museo S. Sebastiano per far scoprire o riscoprire al cinema, sotto le stelle nel chiostro di Palazzo San Sebastiano (Piazza XXIV Maggio), i tre più importanti docu-film dedicati al patrimonio artistico italiano usciti nell’ultima stagione cinematografica.

Si comincia lunedì 3 luglio con PERUGINO – RINASCIMENTO IMMORTALE, il film evento che celebra uno dei pittori più amati e geniali del suo tempo e gli restituisce il ruolo che merita all’interno della storia dell’arte. Nonostante Perugino sia stato infatti un artista centrale del Rinascimento, il più famoso e richiesto nel ventennio che va dal 1480 al 1500, la sua fama si è via via spenta con lo scorrere dei secoli, fino a giungere ai giorni nostri sbiadita e priva del suo reale valore. Grazie a riprese suggestive e all’intervento di esperti, il film metterà in luce le peculiarità dell’artista e il suo fondamentale ruolo all’interno della storia del Rinascimento, in un viaggio attraverso l’Italia alla scoperta dei grandi capolavori: dagli affreschi della Cappella Sistina alle due sale a lui interamente dedicate alla Galleria Nazionale dell’Umbria; dal Collegio del Cambio all’Archivio di Stato di Perugia; dalla Biblioteca Augusta alla Cappella San Severo a Cerqueto, passando per Città della Pieve, Panicale, Firenze e Bologna.

Si proseguirà lunedì 10 luglio con BOTTICELLI E FIRENZE. LA NASCITA DELLA BELLEZZA, che porterà in un viaggio attraverso i capolavori del Maestro Sandro Botticelli, racchiusi in quel Museo a cielo aperto che è Firenze. Con la voce narrante di Jasmine Trinca, il film è un itinerario inedito per scoprire l’inventore di un nuovo modello di bellezza capace di superare la barriera dei secoli e ispirare i contemporanei. Le sue opere sono entrate nel nostro immaginario collettivo, eppure, per più di trecento anni dopo la sua morte, il pittore fiorentino fu quasi completamente dimenticato. Sono proprio la sua storia, la sua arte e la sua riscoperta contemporanea ad essere le protagoniste del docufilm, dove rievocazioni oniriche, immagini suggestive della città e riprese di opere straordinarie si alternano alle voci dei massimi esperti, studiosi, storici dell’arte internazionali, che narrano splendore e contraddizioni della Firenze di Lorenzo de’ Medici, alla scoperta di uno degli artisti simbolo del Rinascimento italiano.

Chiuderà la rassegna, lunedì 17 luglio, BORROMINI E BERNINI – SFIDA ALLA PERFEZIONE, un viaggio visivo nella grande bellezza di Roma attraverso la straordinaria stagione del Barocco e dell’eterna sfida nella ricerca della perfezione tra Borromini e Bernini. Raccontando la loro rivalità artistica, il film si concentra poi sulla storia della rivalità di Borromini con sé stesso: un genio talmente legato alla sua arte da trasformarla in un demone che lo divora dall’interno, fino a spingerlo a scegliere la morte, con un gesto drammatico, pur di toccare l’eternità. Il suo stile è riconoscibile, eccentrico, diverso: si distingue da quello dei contemporanei e trasuda un’austera autorità spirituale, con perenni allusioni che evocano l’infinito. Il film si fa così racconto della rivoluzione architettonica di questo genio solitario che cambia per sempre l’aspetto di Roma attraverso una sfida personale alle convenzioni e ai pregiudizi, con l’umiltà di apprendere dal passato per inventare il futuro, con il coraggio di portare avanti un’idea pagandone il prezzo fino in fondo.

Come di consueto le proiezioni saranno introdotte dal Presidente di Amici dei Musei e di Palazzo Te, Italo Scaietta. Tutti i titoli aderiscono all’iniziativa CINEMA REVOLUTION: il prezzo di ingresso al pubblico sarà quindi di soli 3,50€, mentre sarà il Ministero a rimborsare al cinema la parte di biglietto mancante.

Inizio proiezioni ore 21.30. Supplemento prenotazioni 1€. Maggiori informazioni allo 0376.328139 o al 334.1438018.