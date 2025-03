Ingresso scontato al Parco Giardino Sigurtà per i mantovani il 18 marzo

VALEGGIO A circa mezz’ora di auto da Mantova, varcando il confine regionale lombardo ci si trova immersi nel favoloso scenario del Parco Giardino Sigurtà, oasi verde di 60 ettari ormai punto di riferimento internazionale. E per la stagione 2025, appena iniziata sabato 8 marzo, per la prima volta la realtà naturalistica valeggiana riserva ai residenti del Comune di Mantova un’imperdibile opportunità: l’ingresso a tariffa scontata di 12 € (anziché 18 €) in occasione della festività del Santo Patrono di Mantova, Sant’Anselmo, martedì 18 marzo 2025.

Sarà l’occasione per regalarsi una giornata o qualche ora circondati dal patrimonio naturalistico del Parco, tra boschi, vedute, 18 laghetti, un magnifico Labirinto con la nuova torre lignea, e favolose fioriture di tulipani, profumati giacinti e narcisi che colorano il Festival di Tulipanomania, che tra le numerose iniziative, sta per ospitare in queste settimane nei prati verdissimi del Parco oltre un milione di tulipani dai vivaci colori, primato italiano. Non solo: novità 2025 del Festival da fotografare uno show garden, un’area di circa 2000 mq con quasi 100 varietà di tulipano accompagnati da nomenclatura e 5 totem con 30 pannelli descrittivi che raccontano:

l’identikit botanico del tulipano, le sue antiche origini e il legame con la Turchia,

la famosa “Tulipomania” olandese del ‘600, una delle prime bolle speculative della storia e l’evoluzione dei 20 anni di Tulipanomania al Parco Sigurtà.