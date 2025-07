Interno Verde alla scoperta dei giardini sull’acqua del territorio

MANTOVA – Due giorni per esplorare i giardini, gli orti e i parchi affacciati sul Mincio. Dopo il successo della scorsa estate, Interno Verde conferma il nuovo format che valorizza la natura affacciata sui laghi e lancia le date 2025. Il festival si terrà a Mantova sabato 20 e domenica 21 settembre, con un fitta proposta di gite e attività.

La settima edizione della manifestazione intende consolidare e ampliare la positiva sperimentazione del luglio 2024: sarà interamente dedicata allo straordinario rapporto che la città intrattiene con l’acqua, che circonda e attraversa l’abitato urbano. Un paesaggio unico e meraviglioso, determinato dall’intreccio di storia, architettura e botanica.

Il weekend sarà ricco di sorprese e novità, con tanti spazi pubblici e privati pronti ad accogliere i curiosi, mantovani e turisti, interessati a conoscere la capitale dei Gonzaga da questa inedita e affascinante prospettiva, tra foglie di loto e salici piangenti. Numerose famiglie hanno già confermato l’adesione, ma l’invito ai cittadini resta aperto: chiunque volesse conoscere meglio l’iniziativa, per valutare la candidatura del proprio orto o giardino, può scrivere a info@internoverde.it oppure telefonare al numero 3923467672. Gli organizzatori sono a disposizione per approfondimenti e sopralluoghi.

Il programma comprenderà gite in barca, scampagnate in bicicletta, passeggiate guidate, ma anche incontri dedicati all’ambiente, laboratori per bambini, mostre d’arte e di illustrazione. L’area dei Giardini Barbato funzionerà da epicentro e snodo dell’iniziativa, che si svilupperà in modo diffuso andando a raggiungere i quartieri di Belfiore, Borgo Angeli e Porta Giulia, fino a toccare la Riserva Naturale della Vallazza e il Forte di Pietole, con il Parco Museo Virgilio. La partecipazione alle attività, così come gli itinerari a piedi e sulle due ruote, sarà gratuita e aperta a tutti, grazie alla straordinaria collaborazione di Levoni, che si è affiancata al Comune nel supportare l’iniziativa. Per partecipare basterà prenotare online il percorso o i percorsi preferiti.

“Siamo profondamente grati all’azienda di Castellucchio” chiude Riccardo Gemmo, presidente di Interno Verde. “Il suo contributo rappresenta un bellissimo regalo per la comunità, un invito a lasciarsi stupire da un territorio che merita, nella sua bellezza e peculiare biodiversità, di essere amato e tutelato”.

Interno Verde è patrocinato dal Comune di Mantova. Si realizza grazie al supporto di: Comune di Mantova, Levoni, Coop Alleanza 3.0.