I rumors trovano conferma: alla Millenaria in arrivo nuovi soci e un nuovo direttore

GONZAGA – I rumors dei giorni precedenti hanno trovato conferma: per la Fiera Millenaria di Gonzaga sono in arrivo nuovi soci e un nuovo direttore. Inoltre, aspetto non meno importante, è stato approvato dall’assemblea dei soci il piano di risanamento dell’ente presentato dalla Camera di Commercio di Mantova. La speranza, ovviamente, è che il vento di positività che si è respirato nell’assemblea dei soci si traduca in un rinnovato slancio per il comparto fieristico gonzaghese.

«È un momento positivo – commenta soddisfatto Claudio Pasqualini , presidente della Fiera Millenaria di Gonzaga –. I soci ci credono e si sono impegnati con determinazione in questo piano di risanamento che oggi ha ricevuto l’approvazione. Un ringraziamento particolare va al Comune di Gonzaga che, con avvedutezza e concretezza, ha permesso questa svolta. Non possiamo che esprimere gratitudine per questa opportunità».

Andando nel dettaglio del piano di risanamento che è stato approvato dall’assemblea dei soci, esso prevede, spiegano dall’Ente Fiera «nei prossimi due anni, un impegno concreto da parte di Camera di Commercio, Provincia di Mantova e Regione Lombardia, a cui il Consiglio di Amministrazione della Fiera è grato per la fiducia tributata all’ente».

Un altro aspetto importante è quello relativo all’ingresso dei nuovi soci su cui un ruolo importante, ci è stato spiegato. è stato svolto dal Comune di Gonzaga: «L’ente comunale – spiegano da Fiera Millenaria – ha dato il proprio assenso all’apertura verso nuovi soci. Sebbene non ancora formalizzata, questa operazione è ormai in dirittura d’arrivo e prevede anche l’ingresso di una nuova realtà fieristica tra i partecipanti. In quanto società partecipata pubblica, saranno necessari gli adempimenti previsti dalla normativa, ma si prevede che l’intero iter possa concludersi entro l’autunno».

Il presidente Claudio Pasqualini ha inoltre annunciato che a breve sarà ufficializzato anche l’ingresso del nuovo direttore, «figura che contribuirà a rendere la gestione dell’ente più agile ed efficiente – ha spiegato – Con rinnovata fiducia e con il sostegno compatto delle istituzioni, la Fiera Millenaria di Gonzaga si prepara ad affrontare con entusiasmo le prossime sfide, rafforzando il proprio ruolo di punto di riferimento per il territorio.