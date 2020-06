Interno Verde cerca giardini under 30

MANTOVA Avete meno di trent’anni e siete appassionati di giardini e giardinetti, alberi secolari, orti aromatici e pareti di rampicanti? Siete inguaribili curiosi? L’associazione Ilturco propone agli under30 che vivono, studiano o lavorano a Mantova di partecipare attivamente a Interno Verde 2020, il festival che sabato 26 e domenica 27 settembre aprirà eccezionalmente al pubblico i giardini più suggestivi della città.

I volontari che intendono mettere a disposizione di Interno Verde qualche ora del proprio tempo potranno scegliere se essere coinvolti esclusivamente durante i due giorni della manifestazione oppure già a partire dalle settimane precedenti. Le attività in programma da metà agosto riguarderanno la comunicazione e la promozione sul territorio; durante il weekend del festival invece l’impegno riguarderà la custodia dei giardini, le informazioni di carattere botanico, storico e artistico da fornire ai visitatori e la regolazione degli accessi.

«Il vero cuore di Interno Verde è la comunità, la relazione che attraverso l’interesse per i giardini si riesce ad allacciare con il territorio. E in questo processo il ruolo dei volontari è fondamentale» spiegano i soci de Ilturco, ideatori e coordinatori dell’iniziativa. «Dopo i difficili mesi della quarantena Mantova ha bisogno di ritrovare fiducia e serenità, e a chi deciderà di partecipare attivamente a questo straordinario appuntamento va già da ora tutta la gratitudine nostra e dell’intera città. Speriamo di coinvolgere chi ha già riconosciuto in sé questa attenzione e di stimolare chi è attirato dall’idea di poter vivere da vicino la realizzazione di un evento tanto particolare, che riguarda l’ambiente e la natura ma non solo. Ovviamente l’intera manifestazione garantirà la sicurezza dei partecipanti e dello staff, adottando tutte le necessarie misure espresse a livello nazionale, regionale e comunale per contrastare la diffusione del CoronaVirus».

Sul sito www.internoverde.it – nella pagina Staff – è già a disposizione il modulo da compilare per candidarsi. Chi vuole saperne di più può scrivere a staff@internoverde.it.

Interno Verde è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Mantova, dalla Regione Lombardia, dal Mibact, dall’Associazione Nazionale Pubblici Giardini. Collaborano alla sua realizzazione la Fondazione Palazzo Te, la Fondazione Pescherie di Giulio Romano, Palazzo Ducale.