Jazz e Blues protagonisti a San Benedetto Po

San Benedetto Po Riparte oggi dopo uno stop di 14 anni il festival di San Benedetto Po dedicato al jazz e al blues.

Qualcosa è inevitabilmente cambiato, a partire dal nome del festival passato da Jazz across the Blues a un più semplice e diretto Jazz & Blues Festival; è cambiata anche la location, da piazza Folengo/Matilde di Canossa alla sala Polivalente di via Montale. Non è invece cambiato lo spirito di questa manifestazione che riapre i battenti dopo gli anni del post-terremoto 20212 e del Covid, ma anche dopo il successo del Guitar Festival di maggio, e non sono cambiati gli organizzatori dell’associazione culturale San Benedetto Festival.

Si parte oggi per una tre giorni di musica, fino a domenica accompagnati da workshop, jam session, esposizioni di strumenti e mostre di dipinti.

Il tutto con il patrocinio del Comune, in collaborazione con Consonanze/Alfabetamusica, Scuola di Musica di Polirone, Born To Play, Comitato Mirasole ed Elettroimpianti, all’interno dell’area teatro della sala polivalente di via Eugenio Montale, con due palchi a disposizione.

«La collaborazione attiva e continua con professionisti dello spettacolo e il grande impegno degli organizzatori, ha portato risultati al di là delle aspettative – dicono dall’organizzazione -. Molti saranno i musicisti e le band che si alterneranno sui palchi della nostra tre giorni musicale. La scelta della proposta musicale è stata concordata in sintonia tra l’associazione Sanbenedettofestival e l’amico musicista Paolo “Cick” Turina. Il programma prevede già da oggi la mostra dei dipinti della musicista Stephanie Ghizzoni (ore 10), e i concerti di Rural Blues Company (18.30), BS Gipsy Trio (ore 20), Blend “Orient Occident” Quartet (21.15), Fabrizio Scrivano Quartet (22.30).

Sabato 28 jam session con i musicisti della Bassa (ore 11.30), Mirko Salvagno (14), Gianluca “Malo” Malavasi (15.30), Stefano Bersan (17), il workshop di Giorgio Signoretti (ore 18), Mary Gaeta & Co. (19), Pepenero Blues Band (ore 20), Guitar Interplay Duo (ore 21), Stephanie Ocean Ghizzoni & The Blue Mantras (22.30). Domenica 29, jam session (11.30), Sound Alchemy (14), Bluesin’ Chairs (ore 15), Carmelo Tartamella (16), Carlo Doda (ore 17), workshop di Fabrizio Scrivano (18), Pensativa Quintet (ore 19), workshop e concerto con il Guitar Interplay Duo (20), Andrea “Satomi” Bertorelli & Fusion Project (ore 21) e alle 22.30 il gran finale con il tributo a Gary Moore. Tutti i concerti e gli eventi sono a ingresso gratuito, stand gastronomici con ristorante, paninoteca, piadineria e birreria e, ogni giorno alle 11 e alle 18.15, gli “Aperitivi Mississippi”.