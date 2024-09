La stagione Ocm si svela al pubblico

Mantova Un concerto, un brindisi e un libretto da tenere tra le mani e che contiene tutta la stagione 2024/25 di Ocm. Ad introdurre il pubblico della sala delle capriate in questo viaggio-presentazione la giornalista Ilaria Perfetti che ha dialogato con il direttore artistico Carlo Fabiano, con il presidente dell’Associazione Amici dell’Ocm Alberto Bertuzzi e con il musicologo Alfredo Bruno.

Oltre i concerti, in questa stagione s’abbinano Aperitivi d’Arte, ciclo di incontri divulgativi in cui musica, parole, sapori e atmosfere si mixano, Madama DoRe, e Assaggi di Festival.