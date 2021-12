Calcio Serie C – Mantova contro il Legnago: è la prima di Galderisi al Martelli

Mantova Si ricomincia. Inizia oggi il girone di ritorno e al “Martelli” arriva il Legnago. All’andata finì 1-1, con il Mantova che si divorò diverse occasioni per vincere la partita e, anche se ci avviciniamo al Natale, stavolta non può permettersi di fare regali. E’ un derby che ha il sapore di uno scontro diretto per la salvezza. In palio punti pesanti e la squadra di Galderisi, dopo il pari in rimonta a Vercelli, vuole acciuffare i tre punti per chiudere in bellezza il 2021 e soprattutto per ritrovare quella fiducia che solo una vittoria può dare a tutto l’ambiente. Sarà anche la prima volta al Martelli di Galderisi, che ci tiene a fare bene. Sono passati pochissimi giorni dal match di Vercelli, c’è stato poco tempo per lavorare sul campo, dove il Nanu ha cercato di proporre nuove idee di gioco per dare anche nuovi stimoli ai suoi giocatori. ma si è lavorato molto anche sull’aspetto mentale. La cura nei dettagli è una peculiarità dell’ex bomber. La parola “gol” nello spogliatoio biancorosso risuona quasi come un’ossessione e oggi gli attaccanti, ma non solo, sono attesi da un banco di prova importante, viste le numerose assenze. Non sarà del match De Cenco, che è tornato dalla trasferta di Vercelli con noie alla schiena. Allarme rosso anche per Guccione. Il capitano biancorosso ha svolto ieri una seduta molto blanda a causa di una botta rimediata in occasione del gol del pari di sabato scorso. Il bomber di Bergantino si era presentato in sala stampa con una benda per coprire le abrasioni dovute al campo sintetico, ma evidentemente a bloccarlo è un fastidio muscolare. Guccione questa mattina probabilmente effettuerà un altro provino e dopo sarà presa una decisione. Quello di oggi è un match troppo importante per il Mantova e visto che poi ci sarà una pausa fino al 9 gennaio, non è da escludere che il capitano possa stringere i denti e scendere regolarmente in campo. Non sarà della partita invece Zappa, che ieri si è allenato sì inizialmente con i compagni, ma il tecnico per motivi disciplinari lo ha escluso dalla lista dei convocati. Piovanello con la buona prestazione di sabato scorso si è guadagnato la riconferma, così come potrebbe partire dall’inizio Silvestro, l’uomo che ha propiziato il pareggio siglato da Guccione. In attacco, l’unica riserva potrebbe essere Fontana , che a Vercelli ha impressionato compagni e allenatore. Ma la grande chance è per Paudice: sarà lui a sostituire De Cenco. Ieri durante la rifinitura si è distinto per l’ottima mira nei calci piazzati e questa potrebbe essere una soluzione in più. Tra i titolari possibile rivedere anche Pinton nel ruolo di terzino destro, che andrebbe a sostituire Bianchi. Galderisi potrà avere a disposizione invece Zibert e Pilati, che partiranno però dalla panchina.