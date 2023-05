La grande musica al Teatro Grande di Brescia

BRESCIA Il 2023 segna un anno eccezionale per la Musica al Teatro Grande: nell’anno in cui Brescia è, insieme a Bergamo, Capitale italiana della Cultura, la Fondazione del Teatro Grande porta in scena una Stagione che accoglie alcuni tra i più importanti artisti internazionali. Dopo l’inaugurazione con l’Orchestra del Teatro La Fenice diretta dal Maestro Manlio Benzi (che ha sostituito la direttrice Speranza Scappucci per indisposizione) e l’applaudito concerto della pianista portoghese Maria João Pires, i grandi appuntamenti con la Musica proseguono nella meravigliosa Sala ottocentesca del Teatro Grande. Venerdì 26 maggio alle ore 20.00 si esibirà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta dal Maestro Kirill Petrenko, tra i più acclamati direttori d’orchestra al mondo. Dal 2019 alla guida dei Berliner Philharmoniker, il Maestro Petrenko si è esibito nei maggiori Teatri d’opera del mondo come Direttore Ospite. Nel 2013 diresse al Festival di Bayreuth la tetralogia wagneriana in un’interpretazione che in tanti ricordano come memorabile. Insieme all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai – formazione tra le più affermate del contesto nazionale – eseguirà un programma che prevede alcune tra le pagine più intense del repertorio sinfonico: Drei Orchesterstücke op.6 di Alban Berg e Lemminkäinen Suite op. 22 di Jean Sibelius. Il 21 settembre alle 20.00 si terrà in Sala Grande il concerto della Youth Symphony Orchestra of Ukraine guidata dalla bacchetta della direttrice Oksana Lyniv, fondatrice dell’Orchestra e tra le più apprezzate direttrici del panorama musicale europeo. La Youth Symphony Orchestra of Ukraine/YsOU è un progetto musicale unico che riunisce giovani musicisti dai 12 ai 22 anni da tutta l’Ucraina. La missione di YsOU è quella di essere una piattaforma per lo sviluppo di giovani musicisti con l’obiettivo di diffondere la musica classica e i suoi valori nella realtà attuale. Durante la serata verrà eseguita la Suite n. 3 di Ottorino Respighi Antiche danze et arie per liuto, la Sinfonia n. 4 Italiana op. 90 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, oltre alla prima esecuzione italiana del brano Cantate on the poems of Lesja Ukraïnka Polumiam zhority (Burn on in flames) di Eduard Resatsch in cui è prevista la partecipazione come voce solista del soprano Yuliia Tkachenko. Il concerto vuole fortemente testimoniare la solidarietà e la vicinanza della Fondazione del Teatro Grande alla popolazione ucraina che da oltre un anno subisce una aggressione violenta e inaccettabile. Il 20 novembre alle 20.00 il direttore greco Teodor Currentzis, figura di culto della scena musicale internazionale, si esibirà alla guida della neonata Orchestra UTOPIA, per la prima volta in Italia, composta da musiciste e musicisti provenienti da 30 Paesi: Armenia, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Israele, Italia, Giappone, Kazakistan, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Spagna, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Ucraina, Stati Uniti e Venezuela. Utopia è l’orchestra internazionale che cerca di riunire i migliori musicisti di tutto il mondo ed è strutturalmente, finanziariamente e organizzativamente indipendente da qualsiasi altro collettivo e istituzione. Il programma della serata prevede il Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 77 di Johannes Brahms – con Diana Tishchenko violino solista – e la Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Il 17 dicembre alle 20.00 la Sala Grande ospiterà un concerto che vedrà protagonisti il Maestro Antonio Pappano – uno dei più grandi direttori al mondo, qui impegnato in veste di pianista – e Luigi Piovano, primo violoncello solista dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia. L’incontro fra i due musicisti è avvenuto quasi vent’anni fa e da allora ogni anno si ritrovano per eseguire insieme alcuni selezionati concerti. Il programma è in via di definizione, ma la serata si appresta già ad essere una tra le più interessanti della Stagione. In programma il 20 dicembre alle ore 20.00, il Concerto di Natale chiuderà con la raffinatezza della musica antica l’anno 2023. Per questo appuntamento annuale particolarmente apprezzato dal pubblico, la Fondazione coinvolgerà una delle istituzioni italiane più affermate a livello internazionale, l’Accademia Bizantina Orchestra diretta dal Maestro Ottavio Dantone, classificata nel 2021 prima orchestra in Europa e seconda al mondo ai Gramophone Awards. Attraverso un puntuale lavoro di studio e interpretazione, da anni Ottavio Dantone e Accademia Bizantina danno voce alle suggestioni dell’epoca barocca in modo che l’ascoltatore contemporaneo possa rivivere le atmosfere e sensazioni di allora. Il programma della serata, racchiuso nel titolo Il mistero del Natale, prevede l’esecuzione della Sinfonia XII op. 1 di Giuseppe Valentini, del Concerto XII di Gaetano Maria La Grande Musica 2023 – 3 – Fondazione del Teatro Grande di Brescia Schiassi, del Concerto per violino RV 270 di Antonio Vivaldi e dei Concerti Grossi di Giuseppe Torelli, Giuseppe Sammartini e Arcangelo Corelli. La Stagione Musica toccherà anche le Sale più raccolte del Teatro – Ridotto e Salone delle Scenografie – per gli appuntamenti di musica da camera dell’Ensemble del Teatro Grande e dei musicisti Fulvio Luciani e Massimiliano Motterle, per i concerti di musica contemporanea dei pianisti Pierangelo Taboni e Paolo Gorini e per l’esibizione jazz della Panorchestra. In Sala Grande anche un progetto di musica contemporanea destinato alle famiglie con Federica Fracassi e l’Ensemble Sentieri selvaggi. Nel periodo estivo la Fondazione porterà inoltre la Grande Musica fuori dalle porte del Teatro con 12 appuntamenti nell’area archeologica della Brixia Romana (Patrimonio Unesco) e con 23 appuntamenti nei più suggestivi luoghi storico-artistici della provincia bresciana. I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Grande e sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto un biglietto scontato al 50% per gli studenti. Ricordiamo inoltre che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente. Sul sito teatrogrande.it e sui canali social del Teatro Grande sono disponibili in tempo reale gli aggiornamenti sulla programmazione della Stagione e sull’attività del Teatro. Orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00; chiusura domenica, lunedì e festivi a eccezione dei giorni di spettacolo.