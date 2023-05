Tornano in campo i volontari di Plastic Free

MANTOVA Appuntamento domenica 28 per l’ultima occasione della stagione di pulizia ambientale organizzata dall’associazione Plastic Free Mantova. L’evento, patrocinato dal Comune di Mantova, è in collaborazione con le associazioni “Slow Food”, “ Friday for Future”, “ Rete per il Paiolo”, “ISDE”, “ Laudato Si”. « Ci ritroviamo l’ultima volta prima della pausa estiva – Giulia Agazzani, referente di Plastic Free Mantova – poi ci rivedremo a settembre: sarà un momento di pulizia e aggregazione inoltre, prima di iniziare, ogni associazione avrà la possibilità di presentarsi e spiegare la propria missione». L’appuntamento è per domenica mattina, alle ore 9, presso via Pietro Nenni ( nel parcheggio di fronte al negozio “ Max Hi-Fi Car). La pulizia interesserà la strada Trincerone, con una novità: « in questa occasione – sempre Agazzani – andremo a ripulire anche un terreno privato: grazie al Comune, che ci ha messo in contatto, ripuliremo una zona vessata da un abbandono di rifiuti quasi quotidiano». Chiunque può partecipare, con alcune precauzioni: presentarsi con scarpe e abbigliamento adatto, muniti di guanti da giardinaggio, e iscriversi all’appuntamento tramite link sul sito www.plasticfreeonlus.it . « L’iscrizione è gratuita ed importante- conclude Agazzani- perché la nostra associazione offre la copertura assicurativa a chiunque voglia partecipare». Abb