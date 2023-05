Calcio a 5 femminile – Mantova, la squadra di futsal ha fatto centro

MANTOVA Scommessa vinta per il Femminile Mantova Futsal, che ha allestito una squadra di calcio a 5 raccogliendo consensi e partecipazione. Dopo una prima stagione intensa e positiva, che ha visto le ragazze di mister Rezzaghi agguantare la fase finale piazzandosi seste nella regular season, le baby del futsal si concedono un’amichevole in terra trentina. L’appuntamento è per domani, contro il Roncegno Terme, primo di una serie di impegni che coinvolgeranno le biancorosse fino almeno a metà giugno.