Il Liceo Coreutico “Isabella D’Este” di Mantova ha portato in scena all’Ariston lo spettacolo “Alice”

MANTOVA Grande successo per lo spettacolo natalizio di danza classica e contemporanea “Alice”, storia rivisitata e rielaborata tratta dai romanzi di Lewis Carroll, andato in scena nella sera del 16 dicembre al Teatro Ariston e che ha visto protagonisti tutti gli studenti del Liceo Coreutico “Isabella D’Este” di Mantova. Presente per un saluto anche l’assessore del Comune di Mantova alla Pubblica istruzione Serena Pedrazzoli.

L’evento è nato da un percorso compiuto dai giovani studenti durante l’anno per celebrare la ripresa delle attività artistiche dopo un periodo intriso di paure e incertezze. I docenti delle discipline d’indirizzo del Liceo Coreutico, Marta Cicu, Gianluca Possidente, Mariagrazia Marrazzo, Gabriella Rasulo, Giuseppina Franzese ed Elisabeth Casuccio, infatti, hanno realizzato un festival intitolato “DanzareMantova” composto da una serie di incontri dedicati agli allievi, i quali hanno dialogato con artisti dei più grandi Teatri italiani e si sono confrontati con docenti universitari specializzati nelle arti performative e con autori di pubblicazioni relative alla sfera tersicorea. Il festival “DanzareMantova” è stato patrocinato dal Comune di Mantova.

Il tema di “Alice” è stato scelto perché affronta temi chiave come le dipendenze (uso e abuso di droghe) e la violenza, presentati in forma edulcorata attraverso il linguaggio artistico della danza classica e contemporanea; tematiche che rientrano anche in vari progetti ed attività promosse da Ats Valpadana, Regione Lombardia e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tra cui “Unplugged” e l’introduzione della disciplina di “Educazione civica”.

“Alice”, inoltre, rientra nell’ambito del progetto dei Pcto (ex alternanza scuola – lavoro) perché offre la possibilità ai giovani danzatori del Liceo Coreutico di calcare il palcoscenico come una vera compagnia di danza, ovvero con repliche consecutive e quotidiane davanti ad un pubblico. Ma oltre a tutto ciò, “Alice” è un’esperienza di vita e di condivisione, esattamente come l’indirizzo Coreutico stesso, in cui le arti della danza e della musica si mescolano in un mix innovativo.

Tutte le informazioni sul festival “DanzareMantova” verranno fornite nell’arco dell’anno e diffuse sul sito ufficiale della scuola www.arcoeste.edu.it.