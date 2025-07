La visione del territorio e dei suoi abitanti nelle foto di Paola De Pietri a Gonzaga

Gonzaga L’ex convento di Santa Maria a Gonzaga sta per ospitare una nuova mostra fotografica. Le opere in esposizione sono state realizzate nel 1997 dalla fotografa Paola De Pietri per la seconda edizione della rassegna “La terra percorsa. Storia, arte, conoscenza”, curata, a suo tempo, da Paolo Barbaro nell’ambito della Fiera Millenaria. La ricerca di De Pietri si inserisce nell’ottica di recupero e di valorizzazione del patrimonio artistico del Comune di Gonzaga, soffermandosi, nei suoi scatti, sugli spazi storici urbani, i percorsi extraurbani fino al paesaggio rurale. La particolarità di quest’operazione, avvenuta sia sul territorio gonzaghese che su quello circostante, sta nel particolare processo di ripresa che inaugura la sua fortunata serie di “Dittici”. Le fotografie mostrano all’osservatore doppi ritratti di persone (spesso da sole, ma anche in coppia o a gruppi) che camminano per strada e nascono dall’osservazione dei percorsi degli individui attraverso lo spazio, i possibili incontri e i frammenti del tempo nel passaggio da uno spazio all’altro. Per la sua realizzazione, De Pietri utilizza due macchine fotografiche affiancate che ricompongono, in unico spazio, due frammenti di una scena unitaria.

Con una laurea al Dams di Bologna e numerosi progetti di committenza pubblica alle spalle, De Pietri ha anche esposto in numerose mostre personali e collettive tra cui la Galleria d’Arte Moderna a Bologna, Forte Belvedere a Firenze, Palazzo Te a Mantova e, all’estero, al Museum of Contemporary Art di Shanghai, il Multimedia Art Museum a Mosca. Tra i suoi traguardi, anche diversi libri pubblicati e un premio, ricevuto nel 2009: l’Albert Renger – Patzsch Prize con la serie To face.

La mostra inaugura giovedì, alle 21, e segue un incontro con Paola De Pietri e Paolo Barbaro, responsabile degli archivi fotografici e agenzie allo Csac di Parma.

Per la rassegna sono previsti altri due appuntamenti: giovedì 31 luglio, alle 21.30, sarà ospite dell’ex-convento Adele Ghirri che presenterà la nuova edizione di “Viaggio in Italia”. La prima fu curata, fra i vari autori, anche dal padre, Luigi Ghirri, e il libro rappresenta oggi una pietra miliare della storia della fotografia contemporanea; il “manifesto” della scuola italiana di paesaggio dagli anni ’80 in poi.

Mercoledì 6 agosto, alle 21.30, Paolo Zerbini presenta “Floridays”: il ritratto complesso di una società brillante e apparentemente perfetta ma che, sotto la superficie, è piena di contraddizioni e stranezze.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 10 agosto nei seguenti giorni e orari: da martedì a domenica, dalle 9.30 alle 13.00, mercoledì e giovedì anche dalle 15.00 alle 18.30.