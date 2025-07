Gazzuolo: il 74enne sarebbe stato stroncato da un malore mentre guidava il proprio trattore

GAZZUOLO Ci sarebbe stato un malore all’origine dell’incidente in cui questa mattina ha perso la vita un 74enne a Gazzuolo. Stando a quanto accertato dai carabinieri intervenuti poco prima delle 9 in strada Tessaglio, Enzo Galesi, 74enne di Gazzuolo, titolare dell’azienda agricola “Corte Manzoglio” di Gazzuolo, avrebbe perso il controllo del trattore che stava guidando in seguito an un malore, e sarebbe caduto dal mezzo agricolo accasciandosi al suolo. A dare l’allarme era il fratello del 74enne, che allertava il 118. Sul posto si portava personale anche una eliambulanza, ma ormai per Galesi non c’era più nulla da fare e ne veniva constatato il decesso per arresto cardiaco. La salma è stata trasportata presso l’obitorio di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per un eventuale esame autoptico. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Marcaria per i rilievi del caso.