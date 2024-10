Laboratori musicali dedicati ai giovani

MANTOVA – Parte il progetto “Il potere delle rime: Legami”, un ciclo di laboratori artistico musicali, rivolti a ragazzi e ragazze, nei quali i giovani apprenderanno le nozioni di base del genere musicale rap/trap/drill/pop e le modalità di scrittura creativa. L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto “Generare il Futuro: dalla scuola alla città” a valere sul Programma regionale co-finanziato dal Fondo sociale europeo. Si tratta di un ciclo gratuito di sei laboratori che si svolgeranno il sabato da ottobre a febbraio al Baratta. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, che potrà essere effettuata entro e non oltre il secondo appuntamento del 16 novembre. Al termine del percorso è previsto uno spettacolo musicale che coinvolgerà i partecipanti e giovani talenti emergenti del panorama musicale italiano. “Si tratta di un laboratorio a 360 gradi, non solo di scrittura musicale ma anche utile per acquisire dimestichezza in tutta l’attività artistica, dalla scelta della melodia fino all’esibizione sul palco” – spiega Max Caso, presidente di Rap Pirata Musiconic. L’Associazione Rp Musiconic, coordinatrice dei laboratori, nasce alcuni anni fa con l’intento di diffondere la produzione, l’educazione e la diffusione della didattica formativa musicale, ispirandosi ai principi della cultura hip hop e rispondendo alle necessità d’innovazione e sperimentazione in ambito musicale. Si intende promuovere la creatività giovanile, dare spazio alle nuove produzioni musicali e facilitare lo sviluppo di iniziative in stretto collegamento con il territorio. “I giovani hanno bisogno di essere ascoltati ed esprimere se stessi e la musica è uno degli strumenti più potenti per parlare di sé e per far sentire la propria voce, per questo ho deciso di continuare a sostenere questo progetto” racconta l’assessora alle politiche giovanili Alessandra Riccadonna.