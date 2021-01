Riparte il mercato delle auto usate

MANTOVA – Segno positivo per il mercato delle auto usate in Lombardia. Nel secondo semestre del 2020, in seguito all’arresto dovuto al primo lockdown, il settore ha registrato una crescita. Ad evidenziarlo è l’Osservatorio di AutoScout24, basato sui dati Aci.

I passaggi di proprietà nel periodo preso in esame hanno registrato +4,1% rispetto al medesimo semestre del 2019. Un dato superiore alla media nazionale, che si attesta al 3,4%. La Lombardia è dunque al primo posto nel Paese.Per quanto concerne le province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Milano, con il +3,3% (65.797 atti) seguita da Brescia, Bergamo, Varese, Monza e Brianza, Pavia, Como e Mantova. La provincia di Cremona si piazza al primo posto per i prezzi. È infatti la più cara, con un prezzo medio di vendita di 18.590 per un’auto usata, a fronte di una prezzatura regionale di poco al di sotto dei 15mila euro. Seguono Milano, Como, Mantova, Brescia, Bergamo, Monza e Brianza, Varese, Lecco, Sondrio, Lodi, fino ad arrivare a Pavia, la più “economica” con un prezzo medio di 12.240 euro per vettura.

Secondo i dati interni di AutoScout24 ben il 51% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2020 riguarda vetture diesel. Seguono le auto a benzina con il 43%. Per quanto attiene le auto ibride ed elettriche, invece, nel mercato dell’usato si è ancora agli inizi, con il 2,2% delle richieste totali.