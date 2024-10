Lucia Poli apre gli Aperitivi d’arte, con una narrazione in musica

MANTOVA – Gli Aperitivi d’Arte di Oficina Ocm iniziano con un atto di amore per il teatro.

E per la musica. Illustrati dal direttore artistico della realtà culturale Carlo Fabiano e mirabilmente combinati nella rappresentazione “La Pianessa”, tributo al genio multiforme e poliedrico del raffinatissimo scrittore, pittore e compositore Alberto Savinio (Atene, 1891 – Roma, 1952). A dar voce alle sue opere è Lucia Poli. Ad accompagnarle in note il pianista Marco Scolastra. In sala delle Capriate, gremita per l’occasione.

Un evento che permette di affiancare tocchi di arte a conversazioni conviviali: questo lo spirito della rassegna, che proseguirà fino a marzo. Protagonista della surreale narrazione è la signorina Fufù, alle prese con un singolare strumento a coda animato che mette al mondo altri piccoli pianoforti. Una comunità strumentale. Così scorrono “Vecchio pianoforte”, nel quale si racconta di armonie che si generano da sole, ricordando i momenti in cui furono musicisti a produrle; la figura di Isadora Duncan emerge da un brano tratto da “Narrate uomini, la vostra storia”; si torna poi alla creatività compositiva in “Pianista bianco”. Gli autori citati nei testi di Savinio – di cui vengono eseguiti i brani – sono Mozart, Kullak, Paderewski, Chopin, Rossini, Satie, Cage, selezionati in modo complementare allo sviluppo drammaturgico. Pi ci sono il pianoforte di Scolastra e la recitazione, la capacità comunicativa di Poli. Un dono per tutto il pubblico. Il prossimo appuntamento con gli Aperitivi d’Arte, sempre in sala delle Capriate, è per il 21 novembre, con Giorgio Signoretti e Yakir Arbib. Biglietteria Oficina Ocm piazza Sordello 12 a Mantova. Numero di telefono 0376 360476; mail boxoffice@oficinaocm.com