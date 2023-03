Liceo Scientifico Belfiore: gli eventi per i cento anni

Mantova Riscoprire il passato per guardare al futuro. Grandi celebrazioni in occasione del centenario dalla fondazione del Liceo Scientifico Belfiore. L’istituto, nato a seguito della riforma Gentile, venne inaugurato nel 1923 presso il Palazzo di San Sebastiano, prima sede provvisoria della scuola. Il liceo, sorto come percorso educativo quadriennale, di scientifico aveva poco: era un’estensione del liceo classico e la maggior parte delle lezioni erano dedicate a discipline di ambito umanistico, consentendo l’accesso ad alcuni corsi universitari. “Da allora molta strada è stata fatta- spiega la dirigente Cristina Patria – la scuola in questo percorso centenario ha mantenuto una profonda attenzione alla cultura umanistica ma anche all’ambito scientifico per fornire ai ragazzi una preparazione il più completa possibile, facendo “suoi” i cambiamenti che ci sono stati nella società, soprattutto in campo tecnologico”. Una decina gli eventi dedicati alle celebrazioni, alcuni aperti al pubblico, in calendario da marzo a ottobre. Il primo, ieri mattina, mercoledì 15 marzo: “È stato pensato come un percorso per rivivere la nostra memoria storico artistica, – spiega la professoressa Balistreri – per riscoprire figure come quella di Albano Seguri, autore dell’installazione all’ingresso dell’edificio, ma anche personaggi quali Lazzarini e Savioli. Saremo accompagnati dal figlio di Seguri e il risultato produrrà un filmato multimediale e un libretto cartaceo per avere testimonianza del lavoro svolto”.

Alcuni dei prossimi appuntamenti: “Il FabLab per il Centenario”, corso maker per la produzione di oggetti legati alla ricorrenza; L’esposizione “Cent’anni in laboratorio”, mostra della strumentazione scientifica del liceo; “Le conferenze del Belfiore”, ciclo di incontri in collaborazione con l’accademia Virgiliana; “Il libro del centenario”, presentazione della storia dei cent’anni del liceo ad opera di Luigi Togliani. “Per concludere – parole della professoressa Patria – abbiamo messo in calendario anche una notte bianca e una rappresentazione teatrale con la collaborazione di Teatro Magro”. Data e ora degli eventi sono ancora da perfezionare.