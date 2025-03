Lucio Corsi il 31 agosto all’esedra di Palazzo Te

Mantova Summer Festival conferma oggi un nuovo imperdibile nome che sarà protagonista della prossima estate sul palco di una delle location più esclusive del nostro Paese: i giardini dell’Esedra di Palazzo Te. LUCIO CORSI, dopo aver partecipato in gara per la prima volta alla 75° edizione del Festival di Sanremo, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica Mia Martini con il brano “Volevo essere un duro”, sarà a Mantova il 31 agosto.

Un evento organizzato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova. Biglietti già disponibili su Ticketmaster, TicketOne.it. TicketSMS e presso i punti vendita autorizzati.

Il 21 marzo 2025 uscirà il nuovo omonimo album “Volevo essere un duro”, disponibile in pre-save e pre-order a questo link nei formati Vinile e CD.

«“Volevo essere un duro” è un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore. È un album di fantasia con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi. È un disco di ricordi personali mescolati a storie di altra gente. Ci sono molti personaggi in queste canzoni, da Rocco il bullo della scuola media al Re del rave, una sagoma romantica e sgangherata, fino a Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa)»