Banco Bpm, 50mln di euro per gli investimenti green di Marcegaglia

MANTOVA Banco BPM ha perfezionato un accordo di finanziamento di 50 milioni

di euro a favore di Marcegaglia, il gruppo industriale italiano attivo da oltre sessant’anni nella

trasformazione dell’acciaio, con una posizione di leadership a livello nazionale e

internazionale.

L’operazione, un Sustainability-Linked Loan della durata di 5 anni, è finalizzata a supportare le

esigenze finanziarie e gli investimenti programmati dell’azienda, con particolare attenzione a

quelli funzionali alla strategia di sostenibilità ESG.

Nello specifico, il finanziamento andrà a sostenere progetti green nel sito di Fagersta, in Svezia,

finalizzati all’ampliamento della gamma produttiva attraverso nuove linee di laminazione per

la divisione prodotti lunghi inossidabili, nella logica di un sempre maggiore efficientamento

energetico degli impianti.

Marcegaglia si impegna, infatti, da anni per un modello di produzione e consumo efficiente,

caratterizzato dal riutilizzo e dal riciclo dei materiali, con l’obiettivo di estendere il più a lungo

possibile il loro ciclo di vita, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e a generare ulteriore

valore per i propri stakeholder.

Il supporto finanziario garantito da Banco BPM conferma la volontà della banca di essere

partner privilegiato per i propri clienti, accompagnandoli nel processo di transizione

energetica verso un sistema economico carbon-free.