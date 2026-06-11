Servizi sanitari più vicini ai cittadini: attivi nuovi sportelli nelle Case di Comunità

MANTOVA – Da metà giugno i cittadini del Distretto di Mantova potranno accedere più facilmente ai servizi amministrativi sanitari senza doversi recare allo Sportello Scelte e Revoche di viale Albertoni. Delle Case di Comunità di Borgo Virgilio, Porto Mantovano, Curtatone e Roncoferraro saranno infatti attivi sportelli dedicati a scelta e revoca del medico o del pediatra, esenzioni, iscrizione al Servizio sanitario nazionale, richiesta del PIN e duplicati della tessera sanitaria. Gli sportelli saranno aperti una mattina alla settimana: lunedì a Borgo Virgilio (dal 15 giugno), martedì a Porto Mantovano (dal 16 giugno), mercoledì a Curtatone (dal 17 giugno) e venerdì a Roncoferraro (dal 19 giugno), sempre dalle 8.30 alle 12.30. Il servizio è rivolto ai residenti dei Comuni del Distretto di Mantova, con l’obiettivo di rendere più semplice e capillare l’accesso alle pratiche sanitarie.