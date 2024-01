Neo-assunta costretta alla dieta: condanna in Cassazione per il datore di lavoro

MANTOVA Appena venne assunta, “la socia e amministratrice della società le consegnò un clistere con la prescrizione di utilizzarlo, le impose una dieta ipoglicemica affinché potesse dimagrire e indossare una divisa di taglia media o small, la costrinse a sottoporsi a sedute di massaggi sul luogo di lavoro che lei stessa praticava, le impose degli esami del sangue e le chiese la password per consultarli con la scusa di darle un consiglio in presenza di eventuali anomalie». Per la Corte di Cassazione – sezione lavoro, la donna è stata vittima di “straining”, cioè è stata messa sotto pressione dal comportamento stressante da parte del datore. Gli “ermellini” hanno quindi confermato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che aveva condannato la titolare di un’azienda mantovana a versarle 12500 euro per il danno biologico e quello morale. Da una relazione medica risultava che la donna soffrisse di depressione a causa del comportamento del suo capo. Il caso arriva all’epilogo a diversi anni di distanza dai fatti che risalgono al 2013. Dalla ricostruzione dei giudici, basata anche su tre testimonianze e su una mail inviata dall’accusata «per sbaglio all’indirizzo di posta aziendale in cui l’oggetto era indicato in “cerobrolesi” e nel suo contenuto si parlava della dipendente», emerge che la donna e altre lavoratrici «furono vittime di condotte vessatorie e lesive della loro dignità personale e professionale che si erano concretizzate in invadenze inaccettabili da parte della superiore gerarchica nella propria sfera intima e personale fino a culminare in denigrazioni e umiliazioni».