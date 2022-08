Calcio dilettanti – L’amichevole: una cinica Castellana batte 1-0 il Castiglione

CASTIGLIONE C’era tanta voglia di calcio vero, ieri al Lusetti, per il derby dell’Alto Mantovano tra Castiglione e Castellana. Si è trattato di un buon allenamento, tra due squadre che devono ancora lavorare tanto, e che non avevano a disposizione molti titolari. Gara equilibrata, ricca di agonismo, seppur a ritmi bassi, ma con qualche imprecisione di troppo. Alla distanza è uscita la Castellana, che ha schierato nell’ultimo scampolo di gara alcuni giocatori di gran classe, che hanno svoltato l’incontro.

Il Castiglione potrebbe passare subito al 4’, quando sui piedi di Ferrari arriva una bella palla in area. Sponda magistrale per Campagnari che però, da buona posizione, calcia fuori. Al 25’ batte un colpo la Castellana: cross da destra, stacca a centro area Favagrossa, palla di poco fuori. Risponde nuovamente al 33’ il Casti: sgroppata di Mambrin, che serve lateralmente, al limite dell’area Ferrari, ma il tiro è facile preda di Lancini.

I goffredesi poi insistono con alcune sgroppate estemporanee, sempre da destra, tuttavia la fase difensiva di casa, pur orfana dell’interditore Mangili e di capitan Guagnetti, se la cava sempre, pur con qualche affanno.

Nella ripresa Cobelli concede uno scampolo di gara ad un Faye Pape, non in perfette condizioni, ma che dà un saggio delle sue qualità. Come poco dopo l’ora di gioco, quando rischia di trasformare in gol un qui pro quo tra Segna e un difensore locale. L’arbitro però ravvisa un’irregolarità. Segna si rende protagonista di una paratona al 70’, quando ferma il tap in di Sangiorgio, dopo un primo tiro da fuori area. La gara si sblocca all’81’: gran giocata di Faye Pape, che disorienta Cigala al limite dell’area e serve David Thai Ba. Per lui, in area piccola, è un gioco da ragazzi piazzare la stoccata vincente sul primo palo. All’86’ il possibile pari: El Ardoudi si guadagna e prova a trasformare un rigore, che però viene respinto dal portiere. Infine, al 90’, la Caste rischia il bis con un violento tiro di Vigalio, parato con un bel colpo di reni da Segna.