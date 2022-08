Calcio Prima Categoria – Salvetti: “Sporting, con le bresciane trasferte comode, ma girone più duro”

GOITO Lo Sporting Club di Fabrizio Ferrari e del presidente Cavagna, dopo la retrocessione, riparte con l’obiettivo di far bene nel girone G della Prima categoria lombarda. La campagna acquisti è stata chiusa in tempi brevi, resta da definire con la Voltese la posizione di Federici e Togni. «Ad essere sinceri – dice il vice presidente Federico Salvetti – avrei preferito che nel nostro girone ci fossero più squadre del Cremonese. Le bresciane sono ostiche e toste, possiamo comunque aggiungere che avremo meno chilometri da percorrere quando le dovremo affrontare sul loro terreno. Quando si riparte dopo una retrocessione solitamente si punta ad una pronta risalita. Noi ci proveremo, però da subito va detto che solo il campo darà i suoi verdetti. Con le parole non si ottiene nulla. È logico che vogliamo fare bene. Il nostro obiettivo è lottare per cercare di rientrare nella categoria dove eravamo sino a qualche mese fa. Ma sappiamo che non è facile. C’è da tenere conto anche delle avversarie. Sia ben chiaro comunque che ci proveremo». La preparazione inizia il 16 agosto.