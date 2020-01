MantovaMusica: al via la stagione 2020 con Pavel Berman eccellente interprete di Beethoven al Bibiena

MANTOVA Violinista di chiara fama, Pavel Berman ha confermato, mercoledì sera al Teatro Bibiena, quelle doti di eccellente strumentista e colto interprete che lo hanno reso protagonista di spicco a livello internazionale. Un grande nome, come da tradizione, per il concerto di debutto della stagione 2020 di MantovaMusica, il cartellone che riunisce le proposte di Società della Musica, I concerti della Domenica ed Eterotopie Piano Festival, e un primo evento incentrato sulla musica di Ludwig van Beethoven (1770-1827) che sarà un costante filo conduttore della programmazione di quest’anno in cui si celebra il 250° anniversario della sua nascita. Con un’eccellente esecuzione del Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 61, Pavel Berman ha messo in mostra le sue provate qualità di padronanza tecnica, matura competenza, sensibilità espressiva e abile dosaggio dei fraseggi in sinergia con l’organico strumentale della Sofia Sinfonietta Orchestra diretta da Svilen Simeonov. Virtuosismo solistico, carattere e forza comunicativa si sono ottimamente combinate con la preziosa qualità sonora del violino Antonio Stradivari “Conte De Fontana” del 1702, affidato a Berman dalla Fondazione Il Canale di Milano. Entusiastica la risposta del pubblico, premiato da un bis di notevole effetto, il funambolico Capriccio n. 24 di Niccolò Paganini (1782-1840). A completare il programma, la Sofia Sinfonietta Orchestra ha eseguito la Sinfonia n. 3 in mi bem. magg. op. 55 “Eroica”, monumentale pagina beethoveniana affrontata con piglio autoritario, vistosamente sollecitato del gesto marcato del direttore Simeonov. Ne è risultata una lettura caratterizzata da forti contrasti timbrici a tinte accese, come è spesso nelle preferenze delle orchestre balcaniche, intesa a privilegiare una spontanea spettacolarità rispetto al rigore dei dettagli, con qualche lacuna da parte dei fiati, verosimilmente imputabile alla giovane età di diversi componenti dell’orchestra. Impatto sinfonico comunque efficace che il pubblico ha salutato con calorosissimi applausi, ribaditi anche al termine dell’esecuzione del Rondò alla turca di W. A. Mozart (1756-1791) nell’arrangiamento particolare del direttore Simeonov, vigoroso e pittoresco fuori programma. Il prossimo concerto della stagione MantovaMusica è in programma per domenica 12 gennaio, al Bibiena alle ore 17, con la Bibiena Chamber Orchestra, Magdalena Aparta, mezzosoprano, e Chae-Yeon Lee, violino, per “I Concerti della Domenica”. (gmp)