Rugby femminile – Michela Merlo in raduno con la Nazionale

ROMA C’è anche la mantovana Michela Merlo (9 caps), del Rugby Colorno, nella Nazionale Femminile che tornerà al lavoro a Parma, dal 5 all’8 agosto, per il terzo appuntamento estivo in preparazione del Torneo di qualificazione alla Women’s Rugby World Cup 2021 in calendario nel mese di settembre che vedrà coinvolte, oltre l’Italia, Scozia, Irlanda e Spagna. Il raduno avrà inizio nella tarda mattinata di giovedì 5 agosto. Dopo essere state sottoposte, assieme allo staff, a tamponi antigenici, le atlete sosterranno la prima seduta di allenamento presso la Cittadella del Rugby. Il collegiale terminerà alle ore 14 di domenica 8 agosto.