Mondovisioni nel Brasile di Bolsonaro

Mondovisioni si sposta nel continente latino-americano. Martedì 1° febbraio la rassegna di film di Internazionale in programma al cinema del carbone giunge nel Brasile che si sta preparando ad eleggere il suo nuovo presidente. SIEGED: THE PRESS VS. DENIALISM di Caio Cavechini racconta la discutibile gestione della pandemia da parte dell’attuale presidente Jair Bolsonaro, che di fronte degli oltre 500.000 morti per Covid ha reagito incolpando i media di “esagerare la crisi” e dicendo ai cittadini di “smettere di lamentarsi”. Con un presidente che ha diffuso materiale negazionista e disinformazione, i giornalisti brasiliani hanno affrontato la doppia sfida di raccontare non solo gli effetti del Coronavirus, ma anche le turbolenze politiche del paese. Il documentario mostra entrambi gli aspetti della tragedia, seguendo il lavoro dei reporter che incalzano il presidente e sono in prima linea nella cronaca della pandemia.

Presenta il film Lucia Capuzzi, giornalista della redazione esteri del quotidiano l’Avvenire.

MONDOVISIONI a Mantova è realizzata in collaborazione con Amnesty International – Gruppo Italia 79, ANPI provinciale, Chiesa Valdese di Mantova, CISL Mantova, eQual, Ethics Expo, Gruppo di Iniziativa Territoriale di Banca Etica Mantova, Libera – Coordinamento di Mantova, Progetto Sprar Enea Mantova, con il sostegno di Associazione Colibrì, L’Albero, …con vista sul mondo e con il patrocinio del Comune di Mantova.

Orario proiezioni: 18.15; 21.15. Abbonamento 6 film: 20 euro. Biglietto singola proiezione: intero 7 euro, ridotto soci cinema del carbone 5 euro.

I film sono disponibili previa prenotazione per le scuole superiori la mattina successiva al giorno indicato in programma o in altra data da concordare. Costo del biglietto per gli studenti: 3 euro (gratuito per gli insegnanti accompagnatori).

Per info e prenotazioni: 0376.369860 – info@ilcinemadelcarbone.it – www.ilcinemadelcarbone.it.