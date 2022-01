Accesso dei cittadini e utenti agli sportelli/uffici comunali dal 1 febbraio al 31 marzo 2022

MANTOVA Si comunica che dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 (con riferimento al decreto legge n.1 del 7/01/2022) l’accesso agli uffici comunali di Mantova da parte degli utenti è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde covid-19, ovvero a coloro che possiedono il cosiddetto Green pass base.

Il Green pass base è posseduto da chi:

si è sottoposto a vaccinazione;

è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;

è guarito da covid-19 da non più di sei mesi.

Per accedere invece alle Biblioteche comunali e ai Musei civici è necessario il Green pass rafforzato. Già dal 10 gennaio, infatti, è necessario esibire il Green pass rafforzato, a partire dai 12 anni d’età compiuti, per entrare in biblioteca, nei Musei civici ed usufruire dei relativi servizi.

Sul sito del Comune di Mantova (al link https://www.comune.mantova.gov.it/index.php/privacy) è pubblicata e accessibile l’informativa sul trattamento dei dati per il controllo del possesso del Green pass base.