Musei civici on line, nono appuntamento

MANTOVA L’appuntamento sul web di oggi dedicato alla collezione dei musei civici è dedicato a un affresco molto particolare, di scuola mantegnesca e con un soggetto estremamente curioso e di difficile interpretazione. Si tratta di “Occasio e Poenitentia”, l’occasione e la penitenza, un tema che affronta in pittura l’annoso dilemma tra il vizio e la virtù. Per conoscere maggiormente i dettagli di quest’opera un tempo pensata per ornare la cappa di un camino di un’abitazione privata mantovana si potrà accedere online ai canali istituzionali dei musei civici: www.palazzote.it , Facebook,/Instagram (palazzotemuseicivicimn) e su youtube (Musei Civici Mantova).