‘My Hero Academia The Movie 3’ a Cinecity

MANTOVA Gli “Anime al Cinema” tornano questo weekend a Cinecity con uno dei maggiori successi Anime in Giappone nel 2021: My Hero Academia The Movie 3 – World Heroes’ Mission. Il film è il terzo lungometraggio della serie fenomeno che ha conquistato il primo posto del botteghino giapponese battendo tutti i precedenti record di incassi e verrà proiettato giovedì 18 (ore 20.45), venerdì 19 (ore 20.15), sabato 20 (ore 15.10 e 17.30) e domenica 21 (ore 14.45 e 16.45).

‘My Hero Academia’ è il fumetto creato da Kohei Horikoshi (coinvolto nel film nella supervisione della storia e nella realizzazione del character design originale) con protagonista Izuku Midoriya, un ragazzo che vive in un mondo in cui tutti hanno dei super poteri, a parte lui. Il suo sogno è diventare un supereroe e, grazie a un colpo di fortuna, viene scelto come erede dal miglior eroe del mondo, All Might, e si iscrive in una scuola per eroi professionisti. Il film My Hero Academia The Movie 3 – World Heroes’ Mission, che vede protagonisti Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe A, racconta una storia completamente originale che si pone all’interno dell’arco narrativo del tirocinio da Eroi presso l’Agenzia di Endeavor nella stagione invernale.

Prezzo intero 10€; prezzo ridotto 8€. Supplemento prenotazione 1€. Informazioni e prenotazioni allo 0376.340740 e su www.cineview.it.