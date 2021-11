Aperte le prenotazioni delle uscite didattiche

VALEGGIO Il Parco Giardino Sigurtà ha chiuso i cancelli da pochi giorni, domenica 7 novembre, concludendo così la stagione 2021, tuttavia le attività per la stagione 2022 non si fermano: sono aperte, infatti, sul sito sigurta.it le prenotazioni per i percorsi didattici dedicati alle scuole. Dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, gli alunni potranno avvicinarsi al mondo della Natura e conoscere le fioriture, la storia e le caratteristiche del Parco Più Bello d’Italia secondo un approccio dinamico e divertente.

Il Parco riaprirà i cancelli da domenica 6 marzo 2022 e gli insegnanti potranno così la prossima primavera accompagnare i loro allievi scegliendo tra 9 percorsi didattici studiati per i diversi gradi istruzione.

Lo staff Didattico del Parco, grazie alla decennale esperienza, accoglierà i gruppi con professionalità e sicurezza e condurrà i partecipanti in un viaggio nei 600.000 metri quadrati del Giardino alla scoperta dei più importanti punti di interesse, come la Tulipanomania, la spettacolare fioritura con oltre un milione di tulipani che si ammira nei mesi di marzo e aprile.

Alcune info sul Parco Giardino Sigurtà:

Il Parco, pur essendo aperto al pubblico dal 1978, vanta una storia di oltre 6 secoli e, per questa ragione, ci sono tantissimi aspetti da apprendere.

Il Giardino ha una doppia anima: quella di progettazione “all’italiana” caratterizzata da disegni geometrici che circoscrivono lo spazio; quella “all’inglese” che si basa sull’accostamento di elementi naturali e artificiali come grotte, alberi secolari, tempietti e rovine, dove chi passeggia percepisce una natura ordinata anche quando assume un carattere più spontaneo;

Ogni stagione dona spazio a nuove fioriture che decorano gli angoli del Parco dai primi giorni di marzo fino alla chiusura di novembre;

All’interno del Giardino, nella zona agricola, si trova una Fattoria dove sono organizzati percorsi didattici e dove fare una sosta in tranquillità; qui si incontrano animali da cortile come la Gallina Padovana, presidio Slow Food.

Grazie ai viali panoramici che costeggiano la Valle del Mincio e grazie alla veduta del Castello Scaligero di Valeggio s/M gli studenti potranno identificare meglio la morfologia del territorio del basso Lago di Garda e delle colline moreniche;

Da non perdere una tappa al Labirinto, percorso verde tra 1500 piante di Tasso con al centro una torre; è uno dei labirinti più affascinanti al mondo.

La biodiversità emerge quando si è avvolti dalla natura di un Giardino così esteso: visitare il Parco sarà l’occasione per osservare il volo delle farfalle, la nascita dei cuccioli del nostro gregge, i corteggiamenti del branco di daini che vivono in una valletta dedicata, le corse degli scoiattoli.

Entrare nel Parco è un’esperienza multi sensoriale: il visitatore rimane affascinato non solo dalla vista degli incantevoli panorami, ma viene anche sedotto dal canto delle cicale e dei numerosi volatili che sorvolano i boschi, inoltre sono molte le fioriture che attirano per il loro profumo. Anche il senso tattile è stimolato: facilitato dalla ruvidezza dei numerosi alberi come i carpini e dalla morbidezza dei prati (da non perdere camminata a piedi nudi sul Grande Tappeto Erboso);

Una curiosità letteraria: in occasione del settimo centenario della morte del Sommo Poeta Dante Alighieri celebrato quest’anno in tutta Italia, viene citato il fiume Mincio, che scorre a pochi metri dal Parco, nella Divina Commedia.

Tosto che l’acqua a correr mette co,

non più Benaco, ma Mencio si chiama

fino a Governol, dove cade in Po.

DANTE, Divina Commedia, Inferno, Cap XX

Informazioni di servizio:

PUNTI RISTORO

All’interno del Parco si trovano punti ristoro dove è possibile fare colazione o pranzo. Nelle vicinanze dei chioschi sono state allestite delle apposite aree pic-nic per consumare comodamente sia gli acquisti del bar sia il pranzo al sacco (queste aree non possono essere né riservate né prenotate). Il Parco ama l’ambiente e per questo motivo i materiali utilizzati per il servizio ristorazione sono biodegradabili e pensati nel rispetto della Natura.

TRENINO PANORAMICO

Una delle modalità di visita preferite dalle scuole è quella del tour panoramico a bordo del trenino. Durante la visita una voce guida racconterà i segreti del Parco per la durata di 35 minuti circa. Il biglietto del trenino ha un costo di 4,00 € a persona; gratis per i bambini inferiori al metro di altezza e per i disabili al 100%.

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO

Per prenotare la visita con percorso didattico e per consultare il regolamento del Giardino consultare il sito sigurta.it. All’interno dei moduli di prenotazione vi sono tutte le informazioni che per organizzare l’uscita didattica:

è semplice e non è prevista la caparra.

https://www.sigurta.it/prenotazioni/elenco/scuole

Per consultare la brochure didattica: https://www.sigurta.it/upload/pdf/didattica_brochure.pdf?20211117094210

Per informazioni e approfondimenti contattare l’indirizzo mail guide@sigurta.it