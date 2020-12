Nuovo Dpcm, riaprono Baratta e Teresiana

MANTOVA Una buona notizia ogni tanto arriva, anche in tempo di emergenza sanitaria: da oggi, infatti, riaprono le biblioteche comunali Baratta e Teresiana. Nel frattempo procede senza cambiamenti anche il servizio di consegna a domicilio dei libri, che tanto successo ha già riscosso, e ripartono tutte le iniziative possibili per coinvolgere il pubblico di ogni età, compresi i prolungati orari di apertura. A confermarlo è la direttrice delle biblioteche comunali Francesca Ferrari:



La biblioteca Baratta rimane aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20. Sarà possibile prendere libri e dvd a prestito e accedere alle sale di lettura, con posti contingentati , prenotando i materiali e i posti a sedere. Le richieste di prenotazione vanno inviate all’indirizzo biblioteca.baratta@comune.mantova.gov.it o telefonando al numero 0376 352711. Rimane comunque attivo anche il servizio di prestito a domicilio, dal sito

http://www.bibliotecabaratta.it/index.php/it/servizi/prestito-domiciliare.

Viene, inoltre, riattivate anche l’attività Storiecoledì, letture ad alta voce per bambini/e dai 3 agli 8 anni, ogni mercoledì dalle 16.15 alle 18.30. Per partecipare è necessaria la prenotazione e la presenza di un solo adulto accompagnatore. Per prenotare inviare richiesta all’indirizzo barattapiu@comune.mantova.gov.it o telefonare allo 0376 352732.

La biblioteca Teresiana apre dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 18 e sabato dalle 9 alle 13. Per accedere ai servizi (consultazione, prestito e postazioni studio contingentate) è richiesta la prenotazione, scrivendo una email all’indirizzo biblioteca.comunale@comune.mantova.gov.it o telefonando al numero 0376 338460.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, gli utenti possono consultare sempre i siti e i profili social delle due biblioteche: www.bibliotecabaratta.it, www.bibliotecateresiana.it . Ilperf