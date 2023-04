Oggi in Spazio Studio Sant’Orsola Danza con “Ladies and Gentlemen”

MANTOVA “Ladies and Gentlemen”. Signore e Signori. E tutti gli stereotipi di genere che ne conseguono. Questa volta esaminati, artisticamente e poeticamente, in forma di balletto contemporaneo: succede nello spettacolo prodotto da Cod Danza, con le coreografie di Chiara Olivieri, che andrà in scena oggi in Spazio Studio Sant’Orsola, alle 18. “La rappresentazione è composta da due coreografie – spiega Olivieri – una al femminile e una al maschile. Le due performance si compenetrano, facendo in modo che ciascun interprete riesca a vedere e decifrare i luoghi comuni che permeano i due ambiti della personalità e dell’esistenza, restituendone i limiti.”

E tutte quelle situazioni nelle quali l’arroccamento sulle proprie convinzioni può essere così forte da annullare, oltre alle relazioni con gli altri, forse anche un po’ di se stessi. Il primo quadro, dal titolo “Daisies” – come le margheritine – si ispira all’omonimo film della regista ceca Vera Chytilová. Protagoniste due ragazze che si comportano in modo non convenzionale, tanto più nell’ambito del clima cecoslovaccho ante Primavera di Praga. Che si può, comunque, ben applicare ad altri tempi e realtà. Per dimostrare, come illustrato dalla stessa coreografa, che: “come è positivo l’elemento dell’emancipazione femminile, lo stesso può divenire distruttivo, se portato a livelli di esasperazione”. I riferimenti alla quotidianità non mancano. “Starman” è , invece, l’emblema della raffigurazione standard al maschile. Che diventa puramente autoreferenziale, se non mescolata al femminile. E viceversa. Perché, come per ogni cosa nella vita, esiste un approccio sano e uno che, alla fine, si rivela non solo fine a se stesso, ma persino dannoso. E mostrarlo con la grazia e la potenza della danza potrebbe essere elemento per tutti assai utile e fruttuoso.

Tra i prossimi impegni di Chiara Olivieri anche il “Flauto magico” , il 14 giugno, nel contesto del programma di eventi collaterale alla stagione espositiva di Palazzo Te, gli appuntamenti con “Feste di piazze” in agosto e “Il manuale del seduttore”, singolare proposta che permette a ciascun spettatore di comprendere che tipo di conquistatore sia, in base alla danza e all’essenza. Intesa come profumo. Informazioni e prenotazioni: info@arscreazioneteatro.it, 0376 1515450, 340 3440881.

Ilaria Perfetti