Oggi prende il via a Nogara Oktobeerfest 2023

NOGARA «Siamo arrivati alla sesta edizione di Nogara Oktobeerfest, evento organizzato dalla nostra Pro Loco, tra tante conferme e anche tante novità. Lo scorso anno – spiega Riccardo Mirandola, presidente della Pro loco nogarese – abbiamo verificato che i posti a sedere erano purtroppo insufficienti per soddisfare le richieste di un pubblico sempre più numeroso. Quindi una delle novità del 2023 è una struttura più ampia in grado di accogliere tutti coloro che vorranno gustare i nostri piatti e le nostre birre tedesche.

Il cartellone degli spettacoli, già ricco e interessante nella scorsa edizione, sarà un nostro punto di forza. Abbiamo confermato i nostri affezionati Gbier, mentre abbiamo rinnovato le altre serate con artisti che sicuramente saranno molto graditi ai nostri visitatori. Una novità, anzi un gradito ritorno, sarà la sfilata di moda di domenica 15 ottobre, resa possibile grazie all’aiuto di Cristina, Benedetta e Laura oltre che al sostegno delle attività commerciali che parteciperanno. Oktobeerfest, lo dico con orgoglio, è diventata la più bella e forse la più grande festa bavarese del veronese. Questo grazie al bellissimo gruppo di persone che mi affianca e anche grazie al sostegno dei tanti sponsor che, mai come quest’anno, credono nel nostro progetto. Grazie infine all’Amministrazione comunale che da sempre sostiene le nostre iniziative». Da una festa all’altra. «Si è da poco conclusa con successo la trentasettesima edizione della “Festa del riso co’ le nose” – commenta Flavio Massimo Pasini, sindaco di Nogara e Presidente della Provincia di Verona – e sono ancora qui per portarvi il mio saluto in occasione di un altro grande evento che si svolgerà nel nostro Comune: Oktobeerfest 2023. E’ una manifestazione dedicata in particolare ad un pubblico giovane, che offrirà ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze un’occasione di divertimento “a km zero”. Porre l’accento e l’attenzione su un pubblico giovane ha, nel nostro tempo, un valore in più: sono i nostri figli, i nostri nipoti ad aver maggiormente pagato a livello sociale ed emotivo, lo scotto delle conseguenze della recente pandemia. Offrire quindi, innanzitutto a loro, l’opportunità di socializzare, di stare insieme, di condividere momenti di gioia da trascorrere in compagnia è, ora più di sempre, molto importante». «Dopo la nostra tradizionale sagra e la recente festa – continua il primo cittadino – Nogara si appresta dunque a vivere il terzo importante appuntamento della stagione: Oktobeerfest, che costituisce un’ulteriore occasione per vivere il territorio, per sostenerne le proposte, per apprezzarne l’animazione e i momenti di svago. Sono quindi ad augurare buon divertimento a tutti coloro che parteciperanno all’evento e, con l’occasione, intendo a ringraziare ancora una volta tutti i volontari del nostro paese che, a vario titolo, mettono a disposizione il loro tempo per dare il loro contributo per migliorare la qualità della vita della nostra comunità ».