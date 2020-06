Ryanair riprende i collegamenti da e per gli aeroporti di Verona e Venezia

VERONA Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia, oggi 22 giugno, ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per gli aeroporti di Verona e Venezia.

L’operativo da e per l’aeroporto di Verona include in tutto 6 rotte: oggi riparte il volo su Palermo, mentre saranno riattivati a luglio le altre 5 rotte su Cagliari, Brindisi, Londra-Stansted, Dublino e Birmingham.*

L’operativo da e per Venezia include in tutto 22 rotte: il 21 giugno sono stati ripristinati i voli per Palermo e Catania, oggi quello su Bari e domani 23 giugno quello su Valencia. Le restanti 18 rotte verranno riattivate nei giorni successivi: Lamezia Terme, Napoli, Brindisi, Cagliari, Barcellona, Londra-Stansted, Bristol, Malta, Bruxelles-Charleroi, Dublino, Edimburgo, Ibiza, Manchester, Siviglia, Midlands Orientali, Berlino-Schönefeld, Londra-Southend, Malaga.*

Per entrambi gli scali, dal 1° luglio, Ryanair incrementerà ulteriormente il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

Con l’allentamento delle restrizioni negli spostamenti, la voglia di viaggiare si fa sempre più forte, come confermano i recenti dati di traffico sul nostro sito. L’Italia risulta essere tra le destinazioni turistiche più ricercate dai visitatori europei e tra gli utenti italiani tra le mete più popolari, oltre al Bel Paese, ci sono sicuramente Spagna, UK, Malta, Irlanda, Scozia, Germania, Belgio.

Ryanair è lieta di ricominciare a collegare il Veneto con il resto dell’Europa, permettendo a tutti i viaggiatori di visitare i tesori di questa Regione, partendo da Venezia e Verona, icone del turismo mondiale, per un itinerario alla scoperta delle altre città d’arte. Il Veneto offre, inoltre, straordinari paesaggi, dalle magnifiche montagne alle coste, senza dimenticare l’area collinare e il Delta del Po. E per chi cerca una vacanza rigenerante, le famose terme della Regione, rappresentano la scelta ideale.

La ripresa dei collegamenti, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dagli aeroporti di Verona e Venezia verso le altre regioni italiane, con collegamenti diretti tutto l’anno, e verso le più importanti e gettonate destinazioni europee.