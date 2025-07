La Banda Città di Mantova al “Welfenfest”

Mantova Nei giorni scorsi la Banda Città di Mantova “Alessio Artoni” ha partecipato e si è esibita al “Welfenfest” di Weingarten, la loro grande Festa dell’Estate. Tra i 35 componenti erano presenti nella città gemellata tedesca anche alcuni giovani bandisti, quattro ragazze, due ragazzi tra i 16 e i 20 anni e uno di 11 anni. La Banda, diretta dal maestro Andrea Presciuttini, ha suonato per tre giorni, in tre differenti cerimonie con vari repertori e modalità di esecuzione. Il complesso bandistico ha ringraziato i Comuni e le Associazioni di Mantova e Weingarten, la città che li ha ospitati e la loro Banda cittadina, con la quale hanno suonato assieme, per l’accoglienza e l’interesse dimostrato. Durante la permanenza nella città gemellata, la Banda “Alessio Artoni” ha consegnato, come dono, due targhe commemorative e due cesti contenenti prodotti tipici mantovani. “Dato che abbiamo a cuore anche il valore sociale e solidale in tutte le sue forme – ha sottolineato il presidente della Banda Città di Mantova Diego Ghirlinghelli – abbiamo regalato anche due torte delle rose preparate dall’associazione Libra/‘Sapori di Libertà’, in cui lavorano i detenuti della Casa Circondariale di Mantova, che ha aperto un punto vendita in via Chiassi, e anche quattro sbrisolone confezionale da SbrisolOut che hanno recentemente inaugurato un punto vendita a Borgovirgilio”.