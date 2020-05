Si è chiuso con 60 partecipanti il concorso per sensibilizzare i donatori. Prima Giuseppina Nosè, secondo Paolo Breviglieri, terza Paola Ghisi

MANTOVA Si è concluso con 60 partecipanti, quasi tutti dalla provincia di Mantova, il concorso di poesia concorso Come due calzini spaiati: il plasma che salva, promosso da About Srl, ASST di Mantova e Avis provinciale per sensibilizzare la cittadinanza sul dono del plasma iperimmune. Una terapia per i malati di Covid sperimentata con successo a Mantova, nell’ambito di uno studio con il Policlinico San Matteo di Pavia.

Di seguito la classifica dei vincitori:

1° posto Giuseppina Nosè

2° posto Paolo Breviglieri – Di Te

3° posto Paola Ghisi – Orme di noi

Menzione per originalità Rachele Raschi – (PL)A(S)MAMI

About Srl è una giovane startup artigiana di calzetteria maschile con sede a San Benedetto Po, proprietaria del marchio About Socks. Produce una linea di calze di altissima qualità e si è già impegnata in progetti di solidarietà a favore di ASST Mantova. In particolare, l’azienda ha lanciato il Premio Calze, Giovani Creativiti, Solidarietà, a sostegno dei pazienti oncologici e terminali e dei loro familiari.

Un prodotto unico, creato in maniera artigianale e mai industriale. Calze rimagliate a mano, qualità insuperabile, filati certificati. Il prodotto arriva da piccoli laboratori artigiani bresciani. L’obiettivo è coniugare lo spirito imprenditoriale con i bisogni della comunità, attraverso una finalità benefica.

Al primo classificato andranno in premio dieci paia di calze pregiate About Socks, agli altri poeti in classifica uno sconto significativo sull’acquisto del prodotto. In segno di riconoscimento verrà applicato uno sconto, in misura inferiore, anche agli altri partecipanti. I versi saranno utilizzati per una campagna di comunicazione realizzata da ASST di Mantova allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul dono del plasma iperimmune. I componimenti dei primi tre classificati saranno inoltre pubblicati sulle pagine social di ASST, About srl e Avis provinciale Mantova.

Il tema del concorso è legato a un accostamento tra l’idea dei calzini spaiati e i malati e donatori di plasma, che idealmente si possono riabbracciare. E nel gesto del dono trovare la guarigione.