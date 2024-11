Parco Sigurtà saluta i visitatori. Fino all’8 marzo

Valeggio sul Mincio Si conferma un successo la terza edizione della Corsa di Halloween, manifestazione ludico motoria non competitiva che si è tenuta domenica nella dorata cornice autunnale del Parco Giardino Sigurtà. Tra lo spettacolare foliage degli aceri giapponesi, metasequoie, alberi di liquidambar e lagerstroemie, il Viale delle Rose e le vedute spettacolari del Parco, 1500 partecipanti tra runner, appassionati di corsa, camminatori hanno intrapreso i 3 tracciati a scelta (tra 2,5 km, 6 km e i più temerari 10 km) per l’evento sportivo che il Parco organizza ormai dal 2016.

Una manifestazione che, grazie alla sua natura non competitiva, attira anche famiglie, gruppi di camminatori o chi semplicemente ha voluto regalarsi una splendida giornata autunnale in uno dei parchi più belli esistenti.

Di prima mattina i partecipanti sono giunti al Parco e ritirato il pacco gara. Sono partiti e si sono addentrati nella Natura del Parco, che vanta 60 ettari di estensione.

L’intrattenimento e la musica dello studio mobile di Radio Pico con Vittorio Cavallini e Monia Braga hanno coinvolto con gag e animazione i podisti che sono stati accompagnati lungo i percorsi da scenografie spettrali come fantasmi, casette horror, carri datati con zucche e fieno e da un enorme ragno nero, eletto dai partecipanti come scenografia per selfie da bbbrivido.

Senza dimenticare le performance paurose dei cosplayer horror che hanno accolto con i loro outfit speciali i runner all’arrivo della manifestazione.

Una mattinata di sole che ha visto anche le premiazioni della runner più “mostruosa” in versione Mercoledì Addams e del partecipante più horror maschile oltre che del gruppo più numeroso con 99 persone, Mantra libera fitness della vicina Sommacampagna. Premi speciali poi sono stati donati ai bambini partecipanti.

Un evento all’insegna quindi dell’allegria e che ha visto due ospiti speciali a sorpresa in versione runner, i conduttori televisivi Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, reduci dalla recente maratona di New York, e che nella giornata di ieri festeggiavano anche il settimo anniversario di matrimonio.

Domenica è stato anche l’ultimo giorno di apertura della stagione 2024 per il Parco Giardino Sigurtà che si conferma nel trend di presenze, con 440.000 visitatori in 8 mesi di apertura: l’appuntamento è ora per sabato 8 marzo 2025 quando riapriranno i cancelli di questo meraviglioso cuore verde per dare il via alla nuova stagione con tante fioriture, eventi e novità.