La fotografia è arte solidale con “Non c’è limite al limite”

Mantova Mostre, visite guidate, laboratori, concorsi fotografici: il 30 novembre e il 1 dicembre torna “Non c’è limite al limite” – promosso da Associazione Topis Aps – che quest’ anno troverà il suo fulcro al Creative Lab di Lunetta. “Non c’è limite al limite” è un progetto che nasce nel 2017 da un’idea di Elisa Bianchi Testoni.

Partito quasi per caso tra le mura di un gruppo fotografico locale, è riuscito a coinvolgere numerosi soci dei circoli fotografici della provincia, desiderosi di mettersi in gioco a fin di bene. Negli anni sono stati coinvolti anche autori più conosciuti a livello nazionale, che hanno aderito con entusiasmo donando una propria fotografia. Dal 2021 “Non c’è limite al limite” ha ampliato la propria organizzazione coinvolgendo un gruppo sempre più folto di volontari con lo scopo finale di veicolare la propria passione per la fotografia verso una causa che abbiamo particolarmente a cuore. L’edizione 2024 si svolgerà a Creative Lab Mantova in Viale Valle d’Aosta, nel quartiere di Lunetta-Frassino. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre). L’intero ricavato dell’iniziativa viene donato a Casa del sole Onlus, associazione riconosciuta fondata nel 1966, che accoglie presso il Centro per l’età evolutiva di Curtatone 155 bambini e ragazzi con disabilità (paralisi cerebrale infantile, autismo, ritardi cognitivi), di età compresa tra 3 e 18 anni per il trattamento diurno e 1 mese e 18 anni per quello ambulatoriale, provenienti dalla Regione Lombardia e le regioni confinanti.

La Casa del Sole estende la sua attività anche in altri 2 centri diurni per adulti in provincia di Mantova e Verona per un totale di più di 215 presenze.

Bambini e ragazzi frequentano le sedi cinque giorni alla settimana.

Il programma di quest’anno prevede letture portfolio; ritratti in studio; la premiazione della maratona fotografica Città di Mantova, che si è svolta in settembre; il banco dei libri; mostre fotografiche; incontri in ambito editoriale nel contesto delle produzioni fotografiche; un laboratorio di settore e la rassegna di Fotografi senza limite. È stato chiesto ad alcuni importanti autori di donare una propria fotografia, che verrà esposta durante la manifestazione e di cui una copia 20×30 in tiratura limitata potrà essere ceduta a fronte di una liberalità volontaria. L’intero ricavato delle fotografie verrà devoluto in beneficenza a Casa del Sole Onlus. Quest’anno hanno aderito all’attività: Matteo Abbondanza, Toby Binder, Pierluigi Ciambra, Lorenzo Cicconi Massi, Gianluca Colonnese,

Federica Danzi, Pietro Forti, Riccardo Fregoso, Giuseppe Gradella, Giovanni Marrozzini, Stefano Mirabella, Fabio Moscatelli, Vincenzo Pagliuca, Beniamino Pisati, Umberto Righi, Amanda Ronzoni, Francesca Terenziani, Gianbattista Uberti, Umberto Verdoliva e Lorenzo Zoppolato.

Gli appuntamenti di “Non c’è limite al limite” affiancano il progetto “All in Rock – concerto integrato” della Casa del Sole.

Informazioni al sito https://www.casadelsole.org.