Parma, concerto di Capodanno al Regio con I Filarmonici di Busseto e Marco Pierobon

PARMA Grande attesa anche quest’anno per il tradizionale Concerto di Capodanno realizzato dalla Società dei Concerti di Parma con il sostegno del Comune di Parma. L’evento – che ha registrato il tutto esaurito – si svolgerà l’1 gennaio 2024 (ore 18) nella prestigiosa cornice del Teatro Regio di Parma.

Come accade da oltre vent’anni, a grande richiesta torneranno sul palco i Filarmonici di Busseto. L’ensemble prende il nome dalla storica formazione di cui lo stesso Giuseppe Verdi fu compositore e direttore, ed è composto da alcune stelle del concertismo mondiale: Corrado Giuffredi, clarinetto, Cesare Chiacchiaretta, fisarmonica, Giampaolo Bandini, chitarra, Roger Catino, percussioni, Antonio Mercurio, contrabbasso. A impreziosire la serata, la partecipazione straordinaria di Marco Pierobon, trombettista classico tra i più apprezzati sulla scena internazionale.

Come da tradizione, saranno gli stessi interpreti ad annunciare al pubblico durante il concerto i brani che eseguiranno, tra cui pagine immortali e amatissime di Giuseppe Verdi, Johann Strauss, Nino Rota, Joaquín Rodrigo, John Williams, Giacomo Puccini (di cui nel 2024 si celebrerà il centenario della morte), Ennio Morricone, Maurice Ravel e Astor Piazzolla. Un programma che si annuncia spumeggiante e ricco di emozioni, per salutare l’anno nuovo con la grande musica.

I Filarmonici di Busseto, ensemble cameristico formato da alcuni tra i migliori musicisti sulla scena internazionale, prende il nome dalla storica formazione di Busseto (paese natale di Giuseppe Verdi) di cui proprio lo stesso Verdi fu compositore e direttore negli anni dal 1836 al 1839. Ricostituito in età moderna da Corrado Giuffredi, il gruppo da più di venti anni, è invitato a tenere il prestigioso “Concerto di Capodanno” della città di Parma. Sia come Filarmonici che come solisti hanno suonato nelle più importanti sale da concerto del mondo (Filarmonica di San Pietroburgo, Teatro alla Scala di Milano, Carnegie Hall di New York, International Center for Performing Arts di Pechino, Arts Center di Seoul, Ircam di Parigi, Musikhalle di Amburgo, Sala Tchaikovsky di Mosca, Teatro Cervantes di Buenos Aires, Parco della Musica di Roma, ecc) in oltre 50 paesi, riscuotendo sempre unanime successo di critica e pubblico. Collaborano in qualità di prime parti con le più rinomate orchestre italiane ed europee, quali Filarmonica e Orchestra del Teatro alla Scala, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia, Orchestra della Radio Svizzera Italiana, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Vantano inoltre collaborazioni cameristiche con i maggiori musicisti sulla scena internazionale, da Martha Argerich a Salvatore Accardo, da Alexander Lonquich a Giora Feidman, da Avi Avital a Eddie Daniels solo per citarne alcuni.

Primo Premio nei concorsi internazionali di Passau (Germania), Imperia ed Aqui Terme, Marco Pierobon è stato per quasi dieci anni Prima Tromba delle Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Accademia di S. Cecilia e ha collaborato con lo stesso ruolo con la Chicago Symphny Orchestra e l’Orchestra Filarmonica della Scala.

Si è esibito come solista con le orchestre del Maggio Musicale Fiorentino, English Chamber Orchestra, Wiener Kammerkonzert, China Youth Orchestra, I virtuosi del Teatro alla Scala, I Solisti Veneti, Junge Philarmonie Salzburg, Filarmonica Marchigiana, con le orchestre di Mar del Plata e Tucuman (Argentina), Mantova, Bolzano, Vicenza, Sanremo. In tale veste si è esibito in Giappone, Russia, Argentina, Cina, Europa e Stati Uniti con Direttori quali Mehta, Karabtchevsky, Siebens, Heider, Neuhold, Gothoni.

Gli sono state dedicate diverse opere da parte di importanti compositori quali Giancarlo Aquilanti, Angelo Sormani, Giuseppe Bonafine, Michele Mangani. Dal 2014 ha debuttato come direttore, con l’orchestra Sinfonica di Sanremo e l’Orchestra “Haydn” di Bolzano. In seguito ha diretto anche le orchestre del Teatro Carlo Felice di Genova, del Teatro Nazionale Croato di Zagabria, l’Orchestra da camera di Perugia, l’Orchestra della Radio Nazionale Slovena.

Nel 2018 si è esibito come solista con l’orchestra del Teatro alla Scala e in diretta streaming mondiale con l’Orchestra Filarmonica della Scala in occasione del “concerto per Milano”. Ha tenuto masterclass in Usa, Argentina, Russia, Kazakistan, Cina, Canada, Inghilterra, Grecia, Germania ed Austria, e per diversi Festival ed Accademie italiane. Ha effettuato registrazioni per Sony ed Emi con l’Orchestra dell’Accademia di S. Cecilia (Roma) sotto la direzione di Antonio Pappano. Con il Quintetto di ottoni Gomalan Brass, di cui cura tutti gli arrangiamenti, si è esibito in tutto il mondo e ha all’attivo quattro produzioni discografiche e due dvd per Summit Records e Naxos. Dal 2007 è titolare della cattedra di Tromba presso il Conservatorio di Bolzano. È “Yamaha Performing Artist” e “Wedge Mouthpiece Endorsing Artist”. Alfredo.