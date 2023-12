Calcio 2a Categoria – Francesco Vincenzi è il nuovo allenatore della Voltesi

Volta Mantovana Sarà Francesco Vincenzi a guidare la Voltesi nel girone di ritorno. Dopo le dimissioni di Giuseppe Fido, la scelta della società collinare è quindi caduta sul tecnico di Bagnolo Mella, indimenticato calciatore del Milan ed ex allenatore in terra virgiliana di Castellana e Casalodo. «Avevo richieste anche da società bresciane di categorie superiori – afferma il nuovo mister – ma ho scelto la Voltesi. In queste settimane di allenamenti prima della ripresa del campionato avrò modo di conoscere meglio la squadra, che non ho mai visto in azione. Il girone mantovano rappresenta per me una novità, mi dicono sia più impegnativo del torneo cremonese che ho disputato alla guida del Casaloldo. L’obiettivo della società rimane quello di andare ai play off e faremo di tutto, nel ritorno, per realizzarlo».

«Avevamo bisogno di cambiare e voltare pagina – spiega il diesse Endro Gola – Vincenzi non ha certo bisogno di presentazione, auguriamoci che i risultati dimostrino che la scelta si è rivelata azzeccata».

Una novità anche in rosa, è stato infatti tesserato l’esterno Francesco Sandonini reduce dall’esperienza nella squadra amatori di Castel Goffredo.