Pallavolo serie C f – Verri: “Rivalta, la B2 è merito di tutti”

Rivalta Un’altra compagine virgiliana approda in B2: l’Inox Meccanica di Cristian Verri e Christian Manzoli. Il meritato traguardo è stato centrato sabato sera alla conclusione della gara di ritorno dei play off fra seconde, battendo il Cagliero Milano di Valerio Buattini, vice capolista nel girone B. Mentre Rivalta aveva centrato la medesima posizione nel D. «La promozione in B2 ripaga i tanti sacrifici fatti – afferma Verri – Un bellissimo risultato. Nella scorsa stagione, nel mini torneo abbiamo potuto giocare pochissime partite. Quest’anno non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma nel prosieguo c’è stata una doppia svolta: causa Covid è stato stravolto l’ordine della gare del girone di ritorno, che ci ha aiutati. A Gratacasolo di Pisogne abbiamo perso 3-2 e per infortunio anche Amanda Onyeukwu, però abbiamo compreso che qualcosa di positivo potevamo fare. Siamo riusciti a superare il Villanuova, poi abbiamo dovuto difendere il secondo posto dall’assalto di Teorema Soresina, che di recente ci ha sconfitti a San Bassano. Per farlo dovevamo vincere nell’ultima gara del ritorno a Fiumicello contro l’imbattuta capolista Torbole Casaglia: obiettivo centrato. Mercoledì scorso abbiamo vinto 3-2 gara-uno dei play off a Milano con Cagliero e sabato a Rivalta abbiamo completato l’opera 3-0. Decisiva la correlazione muro-difesa-contrattacco; inoltre era molto importante battere bene e senza forzare, un concetto che non è stato subito assimilato. Grazie alla società, alle ragazze e ai nostri tifosi: la promozione in B2 è merito di tutti».