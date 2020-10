Piadena, presentata in Comune la seconda edizione del Platina International Grand Prize

PIADENA E’ stata presentata nella sala consigliare del Comune la seconda edizione del “Platina International Grand Prize”, il prestigioso concorso musicale organizzato dall’Associazione culturale “Colere Anima”, guidata da Gianfranco Tripodi, presidente del Rotary Club Piadena-Oglio-Chiese, in collaborazione con il club citato, il Comune di Piadena e la coop sociale Il Gabbiano che gestisce la Casa di Riposo San Vincenzo. Inoltre vanta il sostegno della Fondazione Vacchelli, di Scivales Pianoforti e della Conad piadenese. Il concorso si svolgerà presso Villa Magio Trecchi in località Vho (la struttura che ospita la San Vincenzo) dal 12 al 25 novembre; direttore artistico è Roberta Bambace, docente di pianoforte del Conservatorio di Mantova. Da sottolineare che la casa di riposo ha un accesso indipendente rispetto alla Villa che ospita il concorso musicale, per non generare timori su possibili fonti di contagio. Roberta Bambace ha spiegato che le sezioni su cui si articola il concorso sono 5: pianoforte, musica da camera, strumenti solisti, canto lirico e da camera e infine amatori, una novità rispetto alla prima edizione. Le iscrizioni rimarranno aperte fino all’8 novembre con info su colereanima.it.

Paolo Zordan