Coronavirus, 31.758 nuovi casi e 297 morti nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 31.758 i nuovi casi di Coronavirus nelle

ultime 24 ore, 674 in più di ieri. Sono invece 297 i morti nelle

ultime 24 ore, che portano il totale a 38.618. E’ quanto emerge

dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute e

dall’Istituto Superiore della Sanità.

I nuovi ricoveri sono 972, in lieve discesa rispetto ai 1.030 di ieri, che portano il totale a 16.994 ricoveri. 97 i nuovi ricoveri nelle terapie intensive (+2 rispetto a ieri), per un totale di 1.843. Il numero degli attualmente positivi tocca quota 351.386 persone. Di questi, 331.577 sono in isolamento domiciliare, 24.531 più di ieri. I guariti sono complessivamente 289.426, con un incremento di 5.850 nelle ultime 24 ore.

La regione con più casi è la Lombardia, con 8.919 nuovi positivi (ieri erano stati 8.960), seguita da Campania (3.669) e Piemonte (2.887), quella con meno nuovi casi è invece il Molise con 83. A livello di ricoveri, la Lombardia rimane quella più colpita con 4.033, seguita da Piemonte (2.683) e Lazio (1.944). Le stesse regioni sono quelle con il maggior numero di ricoveri in terapia intensiva: 392 Lombardia e 182 Lazio.

(ITALPRESS).