Piadena, ricostruita una Capanna Preistorica didattica all’interno del Museo archeologico ‘Platina’ della Valle dell’Oglio

PIADENA Il Museo archeologico “Platina” della Valle dell’Oglio nonostante sia chiuso al pubblico per l’emergenza sanitaria, non ha interrotto l’attività di studio e i lavori di organizzazione degli spazi. E’ di questi giorni l’ultimazione della ricostruzione di una capanna preistorica che è stata realizzata all’interno della sala didattica “Romeo Pasquali”: una vera casa, arredata, all’interno della quale sarà possibile entrare per rendersi conto degli ambienti in cui vivevano i nostri antichi progenitori e delle suppellettili da essi usate. Il progetto è stato coordinato dal conservatore del museo Marco Baioni e portato avanti da Kleio e Tramedistoria nell’ambito del progetto “Costruiamo una casa!”, finanziato dalla Regione Lombardia. Nel progetto sono state coinvolte le classi terze della scuola primaria del territorio nell’anno scolastico 2019-2020, guidate dall’insegnante Renata Scaravonati. Quanto a Tramedistoria, si tratta di una associazione culturale che si occupa di didattica storico-archeologica in musei e scuole, con argomenti che spaziano dalla Preistoria fino alla storia più recente, passando per l’arte, la filosofia e le tradizioni popolari.

Paolo Zordan