Piazza Virgiliana pronta a vestirsi di nuovo a festa con la magia dei Mercatini di Natale

MANTOVA I Mercatini di Natale a Mantova sono pronti a un emozionante gran finale con tre giorni, sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 dicembre, durante i quali Piazza Virgiliana si trasformerà in un magico villaggio incantato dall’atmosfera rarefatta.

Qui tra le cinquanta casette in legno si possono fare acquisti tra creazioni artistiche ed artigianali, articoli da regalo, decorazioni natalizie, presepi, gioielli e bijoux, indumenti di lana, sciarpe e pantofole, giochi, libri e molto altro.

E intanto che si passeggia, niente di meglio che fermarsi per una piacevole sosta in uno dei numerosi punti ristoro che propongono eccellenze gastronomiche di tante parti d’Italia, magari accompagnandole con una buona bevanda calda, che sia una gustosa cioccolata, un bombardino o un vin brulè.

Ma i Mercatini di Piazza Virgiliana rappresentano anche l’occasione per divertirsi sulla pista di pattinaggio “BP Factory on ice” dove domani, Vigilia di Natale, al pomeriggio dalle ore 14 si potrà pattinare nientedimeno che in compagnia di Babbo Natale (la pista rimarrà in funzione sino al 15 gennaio)

E a proposito di Babbi Natale è stata un vero successo l’iniziativa che domenica scorsa ha portato in Piazza Virgiliana tanti Santa Claus, dell’Associazione Urban Dukes Mantova, a bordo delle loro speciali renne a due ruote. I Babbi Natale in moto hanno infatti non solo portato tanta allegria ma, grazie all’iniziativa benefica di cui si sono resi promotori, sono stati raccolti mille euro che verranno devoluti all’Abeo, l’Associazione Bambino Emopatico Oncologico.

Nei tre giorni di apertura dei Mercatini non mancherà anche il trenino “Virgilio”, a cura di Bossoni Automobili, che da piazza Mantegna arriva direttamente in piazza Virgiliana e viceversa, gettonatissimo dai turisti ma non solo.

Il 24 e il 26 dicembre i Mercatini di Natale saranno aperti dalle ore 10 alle 19, il 25 dicembre, giorno di Natale, dalle ore 15 alle 19. Non rimane che augurare Buon Natale a tutti!