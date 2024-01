Cappellari (Lega): aggressione ai controllori Apam è un fatto più che allarmante

MANTOVA “Quanto accaduto in corso della Libertà a Mantova è grave e preoccupante e non può più essere ignorato. Episodio ancora più allarmante in quanto, secondo i testimoni, i controllori Apam che dopo l’aggressione cercavano di inseguire lo straniero senza biglietto sono stati circondati da un gruppo di persone e fermati. Bene l’incontro odierno tra il direttore dell’azienda e i sindacati per chiedere maggiore sicurezza a prefettura e questura. Come da tempo sostiene Apam serve maggiore collaborazione e presenza nelle zone sensibili di Polizia locale e Forze dell’Ordine per attivare maggiori controlli sui mezzi pubblici e stazioni volti a garantire la sicurezza ai viaggiatori e agli stessi controllori e autisti Apam durante il proprio lavoro. Autobus – ricorda Cappellari – spesso oggetto di vergognosi atti vandalici e danneggiamenti, anche su mezzi entrati in servizio da poche settimane”.

Così il Consigliere regionale della Lega, membro dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Alessandra Cappellari.